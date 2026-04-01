Il consigliere comunale di Forza Italia: «Un respiro di sollievo per i lavoratori e un segnale di speranza per tutto il comparto cultura della nostra regione»

«La notizia della proroga dei contratti per i tirocinanti impegnati nei musei calabresi è l’ennesima conferma di un impegno instancabile e del senso di responsabilità di Francesco Cannizzaro verso i lavoratori di un settore centrale per l’economia e l’identità della nostra regione».

È quanto dichiara in una nota Antonino Maiolino, consigliere comunale e Segretario cittadino di Forza Italia a Reggio Calabria, commentando il risultato ottenuto dal coordinatore regionale del partito Cannizzaro, candidato Sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

«Un impegno che non conosce sosta, quello di Cannizzaro e che, grazie ai suoi emendamenti, permette di fornire risposte concrete ai lavoratori museali calabresi, garantendo la continuità occupazionale di chi tutela il nostro patrimonio culturale - prosegue Maiolino - e che dimostra, ancora una volta, che la politica è fatta di fatti, di presenza costante sui territori, per carpirne ed ascoltare le esigenze, oltre che di una grande capacità di fare sintesi che solo chi conosce ed ama profondamente questa terra può possedere».

«Questa proroga è un respiro di sollievo per i lavoratori e un segnale di speranza per tutto il comparto cultura della nostra regione, frutto della responsabilità di chi ha saputo prendere in carico una situazione di precariato complessa - conclude Maiolino - riconoscendo il valore strategico dei nostri musei che, senza il prezioso apporto di queste professionalità, rischierebbero una paralisi inaccettabile per una terra che vuole vivere di bellezza e turismo».