Il Comune di Caulonia ha ricevuto dallo Stato 8.767,32 euro per il trasporto a scuola degli studenti con disabilità, per l’anno 2026. Con la Giunta abbiamo deciso di darli direttamente alle famiglie, con un contributo economico, perché siano loro a scegliere il modo migliore per accompagnare i propri figli a scuola.

«Per me la scuola pubblica è il cuore della democrazia – dichiara il vicesindaco Giovanni Maiolo - È lì che il figlio del contadino e il figlio del professionista dovrebbero partire alla pari. Ma se un ragazzo con disabilità non riesce nemmeno ad arrivarci, a scuola, allora quell’uguaglianza è solo una promessa tradita».

«I diritti non sono un favore. Non sono beneficenza. Non possono dipendere dal reddito di una famiglia, né dalla fortuna di essere nati in una grande città invece che in un piccolo paese del Sud.

Eppure è proprio qui, nei piccoli comuni come il nostro, che lo Stato arriva sempre con il contagocce. Da anni il welfare viene tagliato, i servizi sociali impoveriti, e il peso ricade tutto sulle spalle delle famiglie, quasi sempre delle donne, delle madri, che si fanno carico in silenzio di ciò che le istituzioni non garantiscono. Questo non è accettabile».

«Sappiamo bene che 8.767 euro non bastano a cambiare le cose. Ma non vogliamo lasciarli in un cassetto né sprecarli in burocrazia. Per questo vanno subito a chi ne ha bisogno. E continueremo a pretendere, a ogni livello, che i diritti delle persone con disabilità siano finanziati davvero, in modo stabile e non a briciole. Voglio che Caulonia sia un paese che non lascia indietro nessuno.

Il Comune pubblicherà un avviso con tutte le informazioni: chi può chiedere il contributo, come fare la domanda ed entro quando. Ne daremo opportuna informazione».