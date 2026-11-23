«Lo sport non è soltanto attività fisica e agonismo, ma una potente esperienza di partecipazione, incontro e coesione, nella quale le differenze possono diventare una ricchezza e ciascuno deve poter trovare la propria possibilità di espressione. Una funzione dello sport interpretata pienamente dal Trofeo Anassilao, del quale ho avuto modo di apprezzare il valore assistendo ad alcune gare presso il Parco Caserta Sport Village». Lo afferma l’europarlamentare Giusi Princi, componente della Commissione Cultura e Sport del Parlamento europeo e Presidente onoraria di ACES Europe, che ha visitato il Parco Caserta Sport Village di Reggio Calabria nel corso del quinto Trofeo Anassilao.

«È stato per me motivo di orgoglio visitare una delle strutture sportive più belle del Sud Italia, il Parco Caserta, gestito da Marco Polimeni, Presidente di Italica Sport e promotore del Trofeo Anassilao”, evidenzia l’On. Princi. “Giunto alla sua quinta edizione, il Trofeo Anassilao - prosegue - si conferma una manifestazione di respiro internazionale, capace di riunire atleti e delegazioni italiane e straniere e di valorizzare discipline diverse. Un appuntamento che riconosce allo sport una delle sue funzioni più alte: non soltanto competere, ma educare, trasmettere valori e contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili».

«Grazie a questo importante appuntamento, oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia - continua l’europarlamentare calabrese - sono stati coinvolti a Reggio Calabria, per quattro giorni, nelle gare di pattinaggio artistico, nuoto e arti marziali. Manifestazioni di questa portata rappresentano un'importante opportunità per il territorio: attraggono atleti, accompagnatori e visitatori, generano ricadute sulle attività economiche e ricettive locali e contribuiscono a promuovere Reggio Calabria come destinazione capace di ospitare eventi sportivi di rilievo, coniugando sport, turismo e valorizzazione delle risorse del territorio».

Nei giorni precedenti, l’europarlamentare Giusi Princi, a Bruxelles per impegni al Parlamento europeo, non ha fatto mancare il suo videomessaggio in occasione della cerimonia di apertura dell’evento, nel quale ha ribadito il significato del tema scelto per questa edizione, “Il coraggio di dire NO”: un invito rivolto soprattutto ai numerosi giovani presenti, affinché siano capaci di riconoscere e respingere ogni forma di violenza, discriminazione e prevaricazione, facendo propri i valori del rispetto, della legalità e della responsabilità.

Testimonial del trofeo i campioni Filippo Magnini, Alessio Sakara e Raoul Allegranti. «Sono importanti esempi - sottolinea l’On. Princi - di impegno e determinazione: le loro esperienze dimostrano che dietro ogni risultato ci sono prima sacrificio, costanza e disciplina e che ogni traguardo si raggiunge attraverso la capacità di affrontare le difficoltà senza arrendersi».

«Lo sport ci insegna - continua - che la forza non è sopraffazione, che la competizione può convivere con la solidarietà e che il rispetto dell’avversario è parte integrante di ogni vittoria. Il rispetto delle regole, la solidarietà e le pari opportunità appartengono tanto alla cultura sportiva quanto ai principi fondanti dell'Unione europea. Lo sport può abbattere barriere, superare pregiudizi e contrastare ogni forma di discriminazione. La sua capacità inclusiva si misura, infatti, nella possibilità di garantire a ciascuno, indipendentemente dalle proprie condizioni, l'accesso alla pratica sportiva e la piena partecipazione alla vita della comunità».

«I miei complimenti - afferma l’europarlamentare calabrese - al Presidente Marco Polimeni, per la visione, la passione e la capacità organizzativa con cui ha saputo dare continuità e respiro internazionale a questa manifestazione. Ringrazio tutta la società polisportiva dilettantistica Italica Sport e il personale del Parco Caserta per aver realizzato un evento di così alto valore sportivo, educativo e sociale. I miei complimenti ai vincitori del Trofeo e a tutti gli atleti che hanno preso parte alle competizioni, per l'impegno, la passione e la determinazione dimostrati. La Calabria ha bisogno di occasioni come il Trofeo Anassilao, capaci di mettere in rete le migliori energie del territorio e di offrire ai nostri giovani opportunità concrete di crescita, confronto e partecipazione», conclude l’Onorevole Giusi Princi.