«Novembre è certamente il mese in cui si concentra l’attenzione sul tema della prevenzione e contrasto alla violenza di genere, attraverso le azioni di sensibilizzazione.

Siamo certi che serva mettere in campo tutte le attività possibili ma che, altresì, servano anche risposte concrete, strumenti operativi e luoghi di protezione reali sui territori, dove poter attuare tali azioni.

Ed è per questo che, oggi, ci si chiede lo stato dell’arte dei lavori inerenti il Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio». È quanto dichiara in una nota il circolo Pd di Palmi.

«Le opere, il cui progetto è stato presentato e finanziato, per un importo complessivo di circa 700mila euro, durante le precedenti amministrazioni Ranuccio, e i cui lavori propedeutici erano stati avviati lo scorso dicembre in immobili confiscati alla criminalità organizzata, rappresentano un traguardo fondamentale da raggiungere per tutta la comunità palmese. Presidi indispensabili per rendere ancor più concreto il contrasto alla violenza di genere.

Passata la fase transitoria del passaggio di consegne tra amministrazioni, ci si chiede a che punto sia l'iter di cui sopra.

Al momento, infatti, e con rammarico, si ravvisa un'assenza di notizie sullo stato di avanzamento di queste due strutture che si fa, soprattutto in questo periodo, pesante.

Per tale ragione, si chiede all’Amministrazione: Qual è lo stato attuale dei lavori nei due immobili? Quali sono le reali tempistiche per il completamento, l'inaugurazione e l'effettiva apertura del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio?

Consapevoli che non si può permettere che presìdi così cruciali accumulino ritardi o rimangano avvolti nell'incertezza, si auspica una risposta concreta non solo per le donne del territorio ma per l’intera comunità».