I consiglieri: «La realizzazione di questo nuovo collegamento, che riprende un vecchio progetto, avrebbe un’importanza strategica per la frazione collinare di Santa Venere e per lo sviluppo dell’intera Vallata»

«Tra gli emendamenti approvati al Piano triennale delle opere pubbliche nell’ultima seduta del Consiglio comunale, c’è quello riguardante, per l’annualità 2027, l’inserimento della nuova opera “Realizzazione strada di collegamento Trunca (cimitero) - Santa Venere”, per un importo stimato di circa 1.500.000 euro».

Ad evidenziarlo, in una nota stampa, sono i consiglieri comunali Deborah Novarro e Marcantonino Malara, che ringraziano il consigliere Giuseppe Sera per il contributo fornito nella redazione degli emendamenti, ed esprimono inoltre un ringraziamento al sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e all’ex sindaco Giuseppe Falcomatà, «per il lavoro politico e amministrativo portato avanti in questi anni, che oggi consente all’Ente di programmare nuovi interventi strategici per i territori».

«Dopo anni di sacrifici e ristrettezze che hanno inevitabilmente condizionato l’attività amministrativa – hanno evidenziato i consiglieri – finalmente ci troviamo nella condizione, grazie al lavoro svolto, di poter approvare un bilancio solido e di programmare nuove opere pubbliche. Siamo entrati in una nuova fase politica e amministrativa».

«La realizzazione di questo nuovo collegamento, che riprende un vecchio progetto, avrebbe un’importanza strategica per la frazione collinare di Santa Venere e per lo sviluppo dell’intera Vallata del Valanidi, poiché migliorerebbe sensibilmente la qualità della vita dei cittadini residenti, contrastando lo spopolamento e favorendo una maggiore implementazione dei servizi necessari alla crescita della comunità. L’intervento si inserisce in una precisa idea di città che questa amministrazione ha portato avanti: periferie non più considerate margini urbani, ma cuore pulsante della città, luoghi vivi, ricchi di storia e identità, sui quali continuare a investire per eliminare ogni forma di disuguaglianza e disagio che questi territori hanno vissuto e, in parte, continuano ancora a vivere».

Per i consiglieri: «Gli obiettivi raggiunti rappresentano un primo passo importante. Il rapido completamento della strada Armo-Santa Venere, anche alla luce dell’approvazione del bilancio che consentirà di intervenire pure sulla frana che interessa il tratto».

«L’inserimento dell’opera nel Piano triennale è un atto concreto che manifesta una volontà politica precisa e un impegno programmatico importante. Adesso sarà necessario reperire le risorse economiche necessarie per la sua effettiva realizzazione». I consiglieri ricordano infine che, sempre nell’ultima seduta del Consiglio comunale, è stato approvato un ulteriore emendamento riguardante la Vallata del Valanidi, relativo all’inserimento della nuova opera “Realizzazione rete fognaria nella frazione di Curduma e nel tratto intercorrente tra Luppinari e Oliveto, con rifacimento del manto stradale nelle aree interessate”, per un importo stimato di circa 700.000 euro.