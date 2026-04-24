Una giornata intensa, fatta di ascolto e di incontri concreti nel cuore dell’Aspromonte. Il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di “Tridico presidente” e vicepresidente della commissione contro il fenomeno della ’ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, ha effettuato un sopralluogo a San Luca su invito di Pietro Schirripa e dei Padri comboniani.

«Su invito di Pietro Schirripa e dei Padri comboniani, ho visitato gli allevamenti tra Pietra Longa e San Giorgio, luoghi che raccontano una Calabria fatta di lavoro, sacrificio e dignità. Qui ho incontrato allevatori che ogni giorno affrontano difficoltà enormi – dall’isolamento alle complessità burocratiche – ma che continuano a portare avanti con competenza e passione un’attività che è anche presidio di territorio. Una realtà che valorizza il maiale nero d’Aspromonte e che rappresenta un esempio concreto di economia sana, e grande qualità: esportato in regioni come l’Emilia-Romagna e la Toscana, ma che sono finiti anche sulla tavola dei reali d’Inghilterra».

Al centro dell’attenzione, anche la grave emergenza legata alla peste suina, che sta mettendo in forte difficoltà numerose aziende del territorio. «A queste difficoltà si aggiunge l’emergenza della peste suina, che ha messo in ginocchio molte aziende: gli allevatori attendono ancora i ristori e i rimborsi promessi. Su questo serve un impegno serio e immediato. Mi sono già fatto carico di portare questa istanza nelle sedi istituzionali, al Dipartimento regionale, perché non è più tollerabile lasciare soli chi lavora e produce in territori già fragili».

Il consigliere Bruno ha quindi rimarcato la necessità di un intervento rapido da parte dell’assessorato competente, affinché si possa finalmente sbloccare la problematica dei rimborsi e garantire risposte concrete agli allevatori.

Nel corso della visita è stata anche richiamata l’esperienza della cooperativa Valle del Buonamico, fortemente voluta da monsignor Bregantini: «L’esperienza della cooperativa Valle del Bonamico, fortemente voluta da monsignor Bregantini, oggi non c’è più nella sua forma originaria, ma il lavoro e i valori che l’hanno animata continuano a vivere in nuove forme».

Spazio anche ai progetti educativi attivi sul territorio. «Accanto all’impegno produttivo, ho toccato con mano anche l’importanza di progetti educativi come la ‘Scuola della pace’, di cui mi ha parlato a lungo Padre Ampelio Cavinato, che provano a contrastare la povertà educativa e a costruire opportunità per i più giovani».

“Porto con me il senso profondo di una comunità che non si arrende e che chiede solo di poter lavorare con dignità, senza pregiudizi e con il giusto supporto delle istituzioni”, conclude Bruno.