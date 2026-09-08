Il leader di Futuro nazionale intervistato dal Fatto quotidiano: «Cresciamo a ritmi esponenziali. E nei sondaggi siamo già il secondo partito del centrodestra»

«Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia. Puntiamo a vincere. Forza Italia ha candidato un avvocato romano che non ha mai visto lo Stretto, catapultato lì dalla famiglia Berlusconi. Noi invece abbiamo un medico che fa politica lì da anni e che tutti conoscono». Lo afferma, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, il presidente di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, commentando il voto in Sassonia.

Perché Afd è andata così bene? È un voto contro l'Europa? «Innanzitutto - aggiunge -, c'è il fallimento della destra di governo tedesca. Poi la Cdu ha la responsabilità anche di essere alleata con i Socialisti in Europa. E poi in tutta Europa la gente è stanca di questa Ue che spende per mandare armi all'Ucraina, e che non fa nulla sul piano dei rimpatri dei migranti irregolari, perseguendo quella follia chiamata green deal».

«Credo - prosegue Vannacci - che in Germania sia vietato fondare associazioni filo-naziste. La verità è che questa è una vecchia tattica: per seminare paura tra gli elettori si accusa Afd di essere nazista, come in Italia dicono di noi di Futuro Nazionale che siamo fascisti. Monti, invece di dedicare le sue energie a fare il nonno, ha detto che vuole adoperarle per fermarci».

«Noi di Fn - afferma ancora - cresciamo a ritmi esponenziali, più di quanto dicano le agenzie di rilevazione, spesso addomesticate. Basta girare per strada. E nei sondaggi siamo già il secondo partito del centrodestra».

Tra pochi giorni si vota per le suppletive a Reggio Calabria, dove lei corre con un suo candidato anche contro il centrodestra. Sarà un test nazionale? «Reggio Calabria - continua Vannacci - sarà la nostra Sassonia. Puntiamo a vincere».