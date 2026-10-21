Clima collaborativo tra l'Associazione dei Comuni della Piana e gli autotrasportatori: garantito il passaggio delle merci deperibili a Gioia Tauro e avviata l'interlocuzione con Prefettura e Questura per i blocchi extraregionali

Al Comune di Rizziconi si è svolto un incontro ufficiale tra i vertici dell’Associazione dei Comuni della Piana - Città degli Ulivi e una delegazione degli autotrasportatori in presidio da diversi giorni allo svincolo autostradale di Gioia Tauro. All’appuntamento istituzionale hanno partecipato il Presidente dell’Assemblea Alessandro Giovinazzo, il Presidente del Comitato Direttivo Alberto Morano e la rappresentanza della sigla Astra Trasporti.

Dialogo pacifico e canali istituzionali

Il confronto si è svolto in un clima di assoluta cordialità e proficua collaborazione. Nel corso della riunione, i Sindaci hanno illustrato le iniziative avviate lungo le vie istituzionali per sollecitare risposte concrete ai problemi della categoria, mentre i rappresentanti dei lavoratori hanno esposto le proprie proposte da portare all'attenzione degli enti sovraordinati.

I primi cittadini si sono complimentati per la modalità pacifica della protesta, auspicando il prosieguo dello spirito di cooperazione con le Forze dell’Ordine per contenere al massimo i disagi per la cittadinanza.

Tutela delle merci deperibili e della filiera agricola

Uno dei temi centrali del vertice ha riguardato la salvaguardia dell'economia locale, con particolare riferimento alla stagione di raccolta dei kiwi appena avviata nelle estese piantagioni della Piana. I Sindaci hanno rimarcato la necessità di prevenire criticità che possano compromettere il trasporto dei prodotti alimentari deperibili.

Da parte della delegazione dei manifestanti è giunta la piena e totale disponibilità ad assicurare che non si verifichino intralci al transito dei mezzi interessati presso il presidio di Gioia Tauro.

Mediazione con Prefettura e Questura

Per gestire le difficoltà che si registrano al di fuori del territorio locale, i vertici dell'Associazione dei Comuni della Piana si sono impegnati a interloquire direttamente con la Prefettura e la Questura. L'intervento mira a individuare soluzioni per i blocchi stradali attivi nei sit-in di altre regioni, garantendo così la continuità del viaggio ai trasportatori di merce deperibile lungo tutto il percorso.