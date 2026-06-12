Il consigliere comunale denuncia degrado, carenza idrica e mancanza di manutenzione a Cannitello, Porticello e Piale. Nel mirino la gestione dell’amministrazione Caminiti: «Dopo quattro anni non ci sono più alibi»

Un duro atto d’accusa contro l’amministrazione guidata dal sindaco Giusy Caminiti arriva dal consigliere comunale di opposizione Domenico De Marco, che torna a puntare i riflettori sulle condizioni delle periferie cittadine denunciando «uno stato di incuria e degrado» che interesserebbe diversi quartieri del territorio.

Secondo De Marco, lo «scarso interesse politico e amministrativo verso le periferie cittadine» rappresenterebbe ormai una costante dell’azione amministrativa. Il consigliere ricorda di aver sollevato gli stessi problemi già un anno fa e sostiene che, a distanza di dodici mesi, la situazione sia ulteriormente peggiorata.

Nel mirino finiscono in particolare Cannitello e Porticello, definiti «borghi marinari da sempre ricchi di presenze di famiglie e turisti», ma oggi segnati, secondo l’esponente dell’opposizione, da una forte carenza di manutenzione degli spazi pubblici e da una crisi idrica che definisce «senza precedenti».

A Cannitello, De Marco segnala il degrado delle piazzette pubbliche, che ritiene «oramai divenute un sito altamente pericoloso» a causa della mancata manutenzione, oltre allo stato di abbandono dei locali dell’ex scuola media e delle strutture sportive adiacenti, che sarebbero utilizzate come deposito di vecchi mezzi comunali.

Critiche anche per la situazione di Porticello. Il consigliere parla del Parco Karol in stato di abbandono, delle spiagge ripulite direttamente dai residenti e della mancata attuazione del senso unico su via Italia, provvedimento che, secondo De Marco, sarebbe necessario per gestire l’aumento del traffico durante la stagione estiva. Contestata inoltre la mancata pulizia dell’area destinata a parcheggio.

L’esponente dell’opposizione richiama poi l’attenzione sul quartiere Piale, dove riferisce delle preoccupazioni dei residenti per la presenza di una consistente quantità d’acqua all’interno della galleria. Una situazione che, secondo De Marco, starebbe alimentando nuovamente i timori vissuti durante la fase di realizzazione dell’infrastruttura.

«Tutto ciò fa prefigurare una vera estate da incubo per i nostri concittadini – afferma De Marco – e in particolare per le zone periferiche villesi, in totale stato di incuria, carenti di una vera programmazione nelle attività di manutenzione ordinaria e segnate da una totale assenza della politica».

Nella parte finale della nota il consigliere attacca direttamente la maggioranza guidata da Caminiti, sostenendo che, a quattro anni dall’insediamento, «sono finiti gli alibi del dissesto e delle responsabilità da attribuire alle amministrazioni precedenti» e che l’attuale governo cittadino avrebbe dimostrato «evidenti incapacità gestionali, politiche e amministrative».

Da qui l’affondo conclusivo: «Villa è realmente stanca di questo modo di agire e della vostra totale mancanza di ascolto. Prendetene atto e chiedete scusa alla città per i vostri pessimi risultati, mentre il territorio continua a essere attraversato da uno stato di assoluto degrado».