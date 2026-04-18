Si è tenuta oggi a Villa San Giovanni la conferenza stampa promossa dall’alleanza delle forze progressiste locali. Un appuntamento politico che segna un passaggio importante nel percorso di costruzione di un fronte unitario in vista delle prossime sfide amministrative. L’iniziativa, organizzata da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e dal Comitato “Titengostretto”, ha rappresentato un momento di confronto allargato non solo ai militanti del centrosinistra, ma anche ai cittadini. Un segnale chiaro di apertura e coinvolgimento della società civile. Tra gli interventi di spicco quello senatore Nicola Irto e di diversi dirigenti territoriali delle forze promotrici. Al centro del dibattito, la costruzione di un progetto politico condiviso per il futuro della città.

A chiarire la linea è il segretario del circolo locale del Partito Democratico, Enzo Musolino, che ha sottolineato l’importanza di questo momento: «Siamo "testardamente unitari", alternativi alla Destra-centro che mal governa l'Italia e la Calabria – ha detto - Villa è al centro del dibattito infrastrutturale italiano, l'incognita Ponte, la battaglia Nonviolenta contro l'azzardo di Salvini ha caratterizzato questi anni, di impegno comune, di chi crede davvero nel futuro di Villa, nel suo sviluppo sostenibile e libero da condizionamenti esterni. E per questo ho proposto che per le amministrative del 2027 la Lista dei democratici, dei verdi, dei riformisti, della sinistra, dei progressisti, contenga nel logo un richiamo simbolico al nostro "No Ponte": pieno di tanti "SI" alla crescita di Villa, al suo futuro libero da inquinamento e cantieri inutili».

«Nicola Irto ci ha detto una cosa importantissima sui lavori in Senato per la conversione in Legge dell'ennesimo "Decreto Ponte" – ha rimarcato Musolino - posto che Salvini le ha sbagliate tutte, che le procedure per avviare i cantieri sono state cassate, che quindi per adesso non se ne fa nulla, lo sapete dove il Governo ha deciso di far finire le risorse già stanziate in bilancio per gli anni 2026/2027/2028? Saranno utilizzate per Villa, per Messina, per lo Stretto? No. Pensano di riesumare una norma dei tempi del Covid, di inserirle in un "patrimonio destinato", di farle gestire da Cassa Depositi e Prestiti. I senatori di PD e AVS stanno per presentare emendamenti per comprendere che fine faranno questi soldi, per utilizzarli nel nostro territorio, opponendosi ad un rischio reale, già concretizzatosi più volte: quello che vengano distratti verso il Nord Italia».

Musolino ha inoltre annunciato un nuovo incarico per Rossella Bulsei «che arricchisce il suo percorso personale e pubblico nella Segreteria regionale Avs, frutto del riconoscimento corale dell'ottimo lavoro svolto con il Comitato Titengostretto Villa San Giovanni».