I due esponenti di Noi Moderati puntano il dito contro gli interventi tampone e sollecitano lavori urgenti su rete fognaria e sottosuolo

«La situazione che si registra nel quartiere di Vito è grave e non più tollerabile», così con un comunicato stampa il Consigliere Comunale Mario Cardia e Tiziana D’Agostino (Noi Moderati).

«Ancora una volta la strada ha ceduto, aprendo una voragine che mette seriamente a rischio l’incolumità dei cittadini. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesima manifestazione di un problema che si ripete nel tempo e che dimostra, in modo evidente, l’assenza di un intervento strutturale».

«Non possiamo continuare ad assistere a interventi tampone, limitati alla semplice chiusura delle buche. Sono soluzioni momentanee che non risolvono nulla e che, nel giro di poco tempo, riportano il problema esattamente al punto di partenza», dichiarano Mario Cardia e Tiziana D’Agostino.

«Qui il nodo è chiaro: il cedimento del manto stradale è legato a criticità profonde, in particolare a una rete fognaria ormai compromessa. I pozzetti perdono, l’acqua si infiltra nel sottosuolo e indebolisce la struttura della strada fino a farla collassare».

«Per questo motivo è necessario cambiare approccio».

«Serve un intervento serio e definitivo che preveda: • il rifacimento della rete fognaria; • la verifica e la messa in sicurezza del sottosuolo; • il rifacimento strutturale della sede stradale».

«Continuare con rattoppi significa mettere a rischio i cittadini e sprecare risorse pubbliche senza risolvere il problema».

«Il quartiere di Vito merita rispetto, attenzione e sicurezza. I residenti non possono vivere con il timore costante che la strada possa cedere da un momento all’altro».

«Chiediamo all’Amministrazione un intervento immediato e risolutivo, che vada oltre la gestione dell’emergenza e affronti finalmente le cause del problema».

«È il momento della responsabilità e delle scelte concrete», concludono Cardia e D’Agostino.