Diritto alla salute, sanità di prossimità e rilancio del Mezzogiorno al centro della visita dell'europarlamentare Nicola Zingaretti al Polo sanitario di prossimità di Arghillà di ACE Medicina Solidale, insieme al candidato della coalizione progressista alle elezioni suppletive Frank Benedetto. Ad accoglierli il direttore della struttura Lino Caserta.

«Bisogna ripartire dai territori e dalle periferie per garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini, al Nord come al Sud – ha sottolineato Zingaretti - . La sanità è il terreno sul quale le diseguaglianze diventano più dolorose. Per questo servono servizi di prossimità, investimenti e una politica capace di stare vicino alle persone invece di inseguire riforme che vanno in senso contrario come l’autonomia differenziata».

Un'impostazione condivisa da Benedetto: «Sono profondamente legato a questa terra. Ho accettato questa sfida perché credo che Reggio e tutto il collegio abbiano bisogno di una rappresentanza che conosca i problemi del territorio e sappia portarli in Parlamento. La sanità e il diritto a curarsi qui, senza essere costretti a partire, saranno al centro del nostro impegno».

Più direttamente politico il segretario regionale del Pd Nicola Irto: «Il centrosinistra ha costruito una candidatura condivisa, nata dal territorio e attorno a un reggino come Frank Benedetto. Il Pd non si fa imporre i candidati da Roma. È una differenza evidente rispetto al centrodestra, dove Cannizzaro “rivendica” di aver scelto Roscioli, un candidato che con Reggio non ha alcun radicamento, provocando peraltro profonde divisioni nella maggioranza che sostiene Occhiuto alla Regione. Noi abbiamo scelto unità, territorio e competenza».