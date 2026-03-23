Un ponte tra territori e scenari internazionali, con l’obiettivo di raccontare una Calabria autentica, fatta di storia, tradizioni e identità. È questa la missione di Discover Italy Foundation, che mercoledì 25 marzo presenterà a Milano il magazine «Destination Calabria», primo tassello di un progetto più ampio di promozione culturale e territoriale.

L’appuntamento è fissato alle ore 17:30 nella Sala del Gonfalone del Grattacielo Pirelli, alla presenza di rappresentanti istituzionali lombardi e calabresi, insieme a esponenti del mondo imprenditoriale e culturale.

Il magazine segna l’avvio di una linea editoriale pensata per valorizzare quel patrimonio diffuso che spesso resta ai margini dei grandi circuiti. Una narrazione che punta a dare spazio al “particulare” calabrese, a quelle realtà locali che custodiscono una ricchezza storica e culturale ancora poco conosciuta fuori dai confini regionali e nazionali.

«Parte dalla capitale morale d’Italia – dichiara il presidente Roberto Gallo – un’avventura dall’ambizione sostenibile, costruita sulle competenze del nostro network. Vogliamo creare i presupposti per offrire una vetrina internazionale alla nostra ricchezza più grande: le piccole realtà dal cuore grande, capaci di raccontare una Calabria, e più in generale un Sud, che merita di essere scoperto».

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui cresce l’interesse, soprattutto nei Paesi del Nord Europa, verso destinazioni meno battute e più autentiche. In questo scenario, «Destination Calabria» si propone come strumento di connessione tra domanda internazionale e offerta territoriale, con ricadute attese anche sul piano del marketing e dello sviluppo locale.

Non solo un magazine, dunque, ma l’avvio di un percorso che punta a rafforzare il posizionamento della Calabria nei circuiti turistici e culturali globali, trasformando identità e tradizione in leve di crescita concreta.