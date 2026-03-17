Pubbli-redazionale

Spiccano la nuova sezione “Esplora” e le notifiche personalizzate che permettono agli utenti di ricevere solo gli aggiornamenti di reale interesse come quelle riguardanti il meteo e le notizie dalla propria zona
Con la sua attenzione alla qualità, alla sostenibilità e alla formazione, l'azienda di Federico Rosmini è destinata a diventare un punto di riferimento non solo per Reggio Calabria, ma per l'intero panorama nautico italiano
Parte la quinta edizione de “Il tuo sorriso, il dono più prezioso”, il mese dedicato alla solidarietà che toccherà ospedali pediatrici, orfanotrofi, chiese e mense Cartias con l’annuncio di un grande progetto di inclusione sociale con protagonista un gruppo di ragazzi con sindrome da spettro autistico, in collaborazione con “I Bambini delle Fate”