Pubbli-redazionale

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Al via i corsi per diventare Sommelier nella sede FISAR Catanzaro

Diventare un sommelier certificato e realizzare il sogno di conoscere e valutare correttamente le caratteristiche dei vini è ora possibile anche a Catanzaro.
Redazione
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Ortensia Imbrogno VIP Guest alla Paris Fashion Days per la sfilata IKH Fashion

Ortensia Imbrogno presenzierà in qualità di VIP Guest alla sfilata IKH Fashion – REBIRTH Couture Collection SS2026, in programma a Parigi, all’interno del calendario ufficiale di Paris Fashion Days.
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Live on demand, notifiche personalizzate e tantissime novità: ecco il nuovo aggiornamento dell’App LaC News24

Spiccano la nuova sezione “Esplora” e le notifiche personalizzate che permettono agli utenti di ricevere solo gli aggiornamenti di reale interesse come quelle riguardanti il meteo e le notizie dalla propria zona
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Il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna riconosciuto da Tripadvisor tra le eccellenze mondiali

Premiato nel 10% delle migliori strutture al mondo
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