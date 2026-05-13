Sul lungomare di Cannitello, tra la luce dorata dello Stretto e il profilo imponente del pilone, un uomo pesca in silenzio mentre il mare racconta storie d’attesa, amore e infinito.

C’è un momento della giornata in cui il mare smette di essere soltanto mare e diventa memoria. A Cannitello accade spesso, soprattutto quando il sole accarezza lo Stretto con quella luce limpida che sembra arrivare da un altro tempo. Sul lungomare, il vento porta con sé l’odore del sale e delle estati mai dimenticate, mentre un uomo, immobile con la sua canna da pesca, dialoga in silenzio con l’acqua.

Davanti a lui lo Stretto respira lento, vivo, attraversato da riflessi d’argento e da correnti antiche. Alle sue spalle, il pilone osserva tutto dall’alto, gigante silenzioso e fedele custode di un paesaggio che sa essere potente e delicato insieme. Ogni cosa sembra sospesa: il rumore delle onde, il sole sulla pelle, il tempo stesso.

In quella scena semplice vive una forma rara di romanticismo, quella che non ha bisogno di parole. È l’amore per il mare, per l’attesa, per i luoghi che insegnano a restare. Cannitello, in giornate così, somiglia a una promessa mantenuta dal cielo