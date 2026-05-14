All’Arena dello Stretto di Reggio Calabria il sole scivola lentamente sul mare e trasforma il lungomare in un luogo sospeso tra sogno e nostalgia
Tutti gli articoli di Foto del giorno
PHOTO
C’è un momento, sul lungomare di Reggio Calabria, in cui il tempo sembra rallentare fino quasi a fermarsi. Accade al tramonto, quando l’Arena dello Stretto si veste di luce dorata e il mare riflette sfumature che sembrano dipinte a mano.
In questo scorcio carico di poesia, ogni dettaglio racconta qualcosa: il vento leggero che attraversa le palme, il rumore quieto delle onde, il cielo che cambia colore lentamente come un’emozione che cresce.
Dietro una siepe, appena visibile, una figura femminile siede in silenzio ad ammirare lo spettacolo. Non guarda il mondo: guarda il mare, come se stesse aspettando una risposta o custodendo un ricordo.
La sua presenza discreta rende la scena ancora più intensa, quasi cinematografica. È il ritratto delicato di una solitudine serena, di quei pensieri che solo il tramonto riesce ad ascoltare.
E mentre il sole scompare oltre lo Stretto, Reggio diventa poesia pura: un luogo dove l’amore, anche quando tace, riesce ancora a illuminare il paesaggio.