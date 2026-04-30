di Lorenzo Vazzana – C’è un’ora, sul lungomare di Villa San Giovanni, in cui ogni cosa sembra trattenere il respiro. Le barchette, docili e leggere, riposano sull’acqua come pensieri appena sussurrati, mentre il sole scivola lento verso l’orizzonte dello Stretto. Il cielo si veste di sfumature rosso-arancio, accarezzando il mare con riflessi tremolanti, come carezze rubate al tempo. In questo angolo quieto, anche il vento sembra muoversi con delicatezza, per non disturbare la bellezza fragile dell’istante. È un momento che non chiede nulla, se non di essere guardato e custodito: un frammento di eternità dove il giorno si arrende alla sera, e ogni luce racconta una promessa. Qui, tra acqua e cielo, il cuore trova il suo ritmo più lento, e l’anima si lascia andare, come una barca che finalmente smette di cercare riva.