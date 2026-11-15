Giusto una settimana fa scrivevamo del pantano in cui si è incagliato, è proprio il caso di dirlo il progetto Mediterranean Life, non solo l’idea di un porto, ma di un più ampio progetto diportistico costituito da vari lotti: quello nautico-portuale, quello turistico-ricettivo e quello commerciale-direzionale.

Dal partenariato pubblico-privato ai vincoli del PSC

Avevamo anche ricordato come quell’idea fosse legata a un’operazione di finanza e sviluppo incardinata in un partenariato pubblico/privato promosso direttamente dalla proprietà dell'area. E cosa chiedessero i privati al pubblico: azzerare le polemiche degli scorsi mesi e anni e restituire impulso a un iter procedurale basato sull’approvazione di una delibera di Consiglio, la 47 del 13 novembre 2021, che dava mandato all’ex sindaco Falcomatà di proseguire quel percorso.

Se è vero che quell’atto che ha riconosciuto l'iniziativa nell'area di Porto Bolaro come progetto di rilevanza strategica, per il principio di continuità amministrativa non è decaduto e che non sia stata adottata alcuna procedura di revoca formale in autotutela, tutto resta in piedi sostenuto anche dagli esiti della Conferenza dei Servizi avviata nel 2019. Restano tuttavia i nodi legati ai vincoli del piano Strutturale Comunale in vigore. Nel corso della precedente consiliatura, gli uffici e l'amministrazione uscente avevano segnalato la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, proprio perché né il PSC né il Piano Spiaggia prevedevano la realizzazione del porto turistico nell'area interessata.

La nuova mossa per il Master Plan regionale

A parte quello che già si sa e che abbiamo illustrato la scorsa settimana, ossia che la società Mediterranean Life S.r.l. ha formalmente sollecitato il sindaco Cannizzaro a dare impulso alla delibera già adottata e ha presentato lo scorso ottobre la richiesta per il Masterplan dell'area costiera, c’è un aggiornamento. A inizio di quello stesso mese le società IC Innovazioni Commerciali S.r.l. e Mediterranean Life S.r.l., guidate dal legale rappresentante Antonino Stefano Falduto, hanno scritto al Comune. L'obiettivo della richiesta è l'inserimento di due interventi strategici all'interno del nuovo Master Plan regionale della portualità turistica, la cui programmazione è stata avviata dalla Giunta regionale lo scorso 19 settembre 2026 per rafforzare il turismo nautico, favorire la destagionalizzazione e sostenere la sostenibilità ambientale.

Il potenziamento della Marina di Porto Bolaro

La prima iniziativa riguarda il potenziamento della Marina di Porto Bolaro, approdo già esistente e operativo gestito da IC Innovazioni Commerciali sulla base di titoli e concessioni risalenti al 2010 e a successive varianti. La struttura ha consolidato una forte reputazione grazie ai riconoscimenti ottenuti nelle classifiche Navily, dove si è classificata al primo posto tra i porti turistici della Calabria per tre anni consecutivi, ottenendo i premi Navily Best Marina dal 2023 al 2026. L'intenzione della società è potenziare i servizi e l'accoglienza di questo approdo in totale autonomia rispetto ai tempi di realizzazione del nuovo porto.

Il nuovo porto turistico e la richiesta di un tavolo tecnico

La seconda iniziativa fa capo a Mediterranean Life S.r.l., società a cui è stato trasferito per scissione il progetto originario della Porto Bolaro S.r.l., e punta alla realizzazione del nuovo porto turistico a servizio del più ampio piano di rigenerazione turistica, commerciale e ricettiva nelle aree di Porto Bolaro, San Gregorio e San Leo. A supporto di questa proposta vengono richiamati il Modello D1 depositato, ossia gli atti tecnici e amministrativi già depositati in passato; la richiesta di conferenza dei servizi preliminare avanzata nel febbraio del 2019 e la Delibera 47 con cui era stata approvata la mozione per verificare la fattibilità di un accordo di programma. Da questo derivano alcune richieste operative all'amministrazione comunale. In primis l'avvio tempestivo dell'istruttoria con l'individuazione di un responsabile del procedimento, seguito dall'inserimento formale di entrambe le iniziative nella proposta che il Comune trasmetterà alla Regione per l'aggiornamento del Master Plan. Viene inoltre richiesto di esaminare lo stato del Modello D1 già depositato, di verificare le scadenze e le modalità della procedura regionale e di fornire un riscontro scritto e motivato per ciascuna delle due iniziative. Infine, l'istanza sollecita la convocazione urgente di un tavolo tecnico che veda la partecipazione degli assessori comunali competenti Marco Franchini e Domenica Catalfamo, del direttore generale, dei dirigenti e dei tecnici delle società, estendendo l'invito agli uffici regionali per definire il quadro documentale e i tempi di presentazione.

Le società hanno confermato la propria disponibilità a collaborare e a fornire le integrazioni necessarie, ponendo l'amministrazione di fronte a un passaggio cruciale per tradurre gli investimenti privati in un'opportunità concreta di crescita economica per il territorio.

L'incognita sulle modifiche al PSC

Ma c’è di più: da rumors raccolti e non ancora ufficializzati, sembra che il Comune si appresti a intervenire per modificare il PSC. Intervento non direttamente collegato a Mediterranean Life, ma a questioni collegate alla classificazione stradale della SS 106. Se questa eventuale revisione fosse operata inquadrando lo strumento di pianificazione urbanistica in una visione più ampia che tenga conto delle vocazioni e delle aspirazioni della città e della sua Area Metropolitana, diverse cose potrebbero cambiare. E in molti, ma forse ancora troppo pochi rispetto a coloro che credono nel cambiamento, auspicano che sia così. Provare per credere.