Oltre trenta pazienti dializzati e nefropatici sono costretti a trattamenti salvavita in piena notte al Grande Ospedale Metropolitano o a faticosi spostamenti verso altre strutture.

Tra promesse di centri pubblici mai realizzate dall'accordo prefettizio del 2018 e la revoca dell'accredito a centri territoriali, ecco la ricostruzione fluida del disagio dei malati, delle posizioni di Fintred e Aned e delle azioni regionali indispensabili per restituire dignità alle cure. Sottoporsi a dialisi tre volte alla settimana rappresenta una condizione clinica ed esistenziale estremamente gravosa per qualunque paziente nefropatico.

Dover svolgere questo trattamento salvavita nella fascia oraria compresa tra le dieci di sera e le due del mattino, all'interno di un presidio ospedaliero destinato alle emergenze acute, trasforma la terapia in una vera e propria prova d'usura fisica e psicologica. È la realtà vissuta quotidianamente da oltre trenta pazienti dializzati a Reggio Calabria. Si tratta in gran parte di persone anziane, con diversi ultraottantenni e invalidi gravi tutelati dalla Legge 104, costretti a concludere le sedute di emodialisi nel cuore della notte per poi fare rientro alle proprie abitazioni all'una o alle due di notte inoltrata.

La crisi attuale si è innescata a seguito della perdita di intesa e convenzione tra il Servizio Sanitario Regionale e il Centro Dialisi "San Giorgio" di Pellaro. L'improvvisa interruzione dei rapporti con la struttura di riferimento ha lasciato decine di malati cronici privi del proprio presidio territoriale, catapultando la gestione dell'assistenza nefrologica in un regime d'emergenza che si rivela ogni giorno di più insostenibile.

Le Radici del Problema: dall'accordo del 2018 al pendolarismo verso Messina

Per comprendere appieno la portata dell'emergenza odierna è necessario ripercorrere la storia dell'assistenza nefrodialitica nell'area metropolitana reggina.

La drammatica situazione attuale non nasce all'improvviso, ma affonda le sue radici in oltre otto anni di irrisolte criticità strutturali. Come ricordato nella lettera aperta promossa dal presidente nazionale della Fintred, Giuseppe Iacovelli, e ribadito dalle testimonianze del coordinatore regionale Francesco Puntillo, già otto anni fa i malati di Reggio Calabria erano costretti a prendere il traghetto e attraversare lo Stretto per potersi curare a Messina.

Di fronte a un costo umano e personale inaccettabile, nel 2018 si giunse a uno storico accordo firmato presso la Prefettura di Reggio Calabria. In quella sede vennero stabilite soluzioni provvisorie presso i presidi di Melito Porto Salvo, Scilla e successivamente al Grande Ospedale Metropolitano, nelle more della realizzazione di un centro dialisi pubblico territoriale da realizzare nell'ex struttura Enpas.

La "Tela di Penelope" sanitaria e il nodo dei finanziamenti scomparsi

La clausola amministrativa che affidava l'assistenza alle strutture ospedaliere in attesa del completamento del centro pubblico doveva rappresentare una soluzione transitoria di pochi mesi. Nel corso del tempo si è invece trasformata in un'infinita tela di Penelope, contrassegnata da rinvii istituzionali ed eterni rinvii che durano da oltre otto anni senza una prospettiva risolutiva.

La Fintred ha sollevato pesanti interrogativi sulla sorte dei fondi destinati all'opera. L'associazione ha formalmente richiesto chiarimenti alla Direttrice Generale dell'Asp di Reggio Calabria, Maddalena Berardi, per accertare se le risorse economiche per il centro Ex Enpas ormai fallito. Il timore espresso dalle famiglie è che il continuo richiamo a un progetto pubblico risalente al 2018 funga da alibi istituzionale per procrastinare gli interventi urgenti e ritardare l'accreditamento dei posti rene territoriali indispensabili. Adesso il nuovo centro si dovrebbe fare nella casa di comunità in Via Williermin. L’ennesimo miraggio senza tempi definiti.

L'Emergenza Notturna al Gom e l'Impatto sui Pazienti Fragili

Durante il vertice prefettizio dell'8 ottobre 2026, le istituzioni e le rappresentanze avevano concordato l'attivazione straordinaria del turno notturno presso il Gom come misura tampone limitata a un periodo di trenta o sessanta giorni, con il solo scopo di scongiurare l'interruzione imminente dei trattamenti salvavita.

La misura temporanea si è tuttavia stabilizzata in una prassi quotidiana densa di disagi per i pazienti e per il personale sanitario. Gli orari tardivi impongono ai malati cronici di affrontare trasferimenti notturni in condizioni climatiche avverse, gravando su quadri clinici già compromessi dall'età avanzata e dalle comorbilità. Al tempo stesso, l'utilizzo continuativo del Grande Ospedale Metropolitano per l'assistenza dei cosiddetti dializzati impropri finisce per distorcere la missione naturale dell'hub ospedaliero, concepito per la gestione delle urgenze e delle acuzie, sottoponendo i reparti a carichi lavorativi eccezionali.

Coloro che non riescono a essere inseriti nelle sedute notturne del Gom si trovano costretti ad affrontare faticosi viaggi verso le sedi di Melito Porto Salvo, Taurianova o Scilla, fino al riemergere del fantasma del pendolarismo verso la Sicilia, con ingenti costi economici e un notevole stress psicofisico.

Il Confronto tra le associazioni: la dialettica tra Fintred e Aned

La drammatica condizione della rete dialitica ha generato una complessa dialettica anche tra le organizzazioni storiche a tutela dei malati renale. L'Associazione Nazionale Emodializzati Dializzati e Trapiantati, guidata dal presidente nazionale Giuseppe Vanacore, ha sostenuto la necessità dell'accordo sul turno serale al Gom, ritenendolo l'unico strumento idoneo a garantire la continuità terapeutica ed evitando il blocco immediato delle cure dopo la chiusura della struttura di Pellaro.

L'Aned ha invitato a non strumentalizzare la sofferenza dei pazienti e a concentrare gli sforzi sulla sollecitazione del polo pubblico. Di contro, la Fintred e il suo presidente Giuseppe Iacovelli hanno respinto con decisione qualsiasi accusa di strumentalizzazione politica, sostenendo che l'accettazione passiva dei turni notturni rischia di trasformare l'emergenza in una norma inaccettabile a scapito della dignità dei malati.

Pur confermando l'auspicio per la nascita della struttura pubblica, la Fintred reclama l'immediata predisposizione di una fase intermedia che consenta ai pazienti di curarsi in orari diurni presso centri territoriali accreditati, riaffermando con nettezza il rifiuto a qualsiasi ipotesi di ritorno alle trasferte forzate verso Messina.

Le strade per la risoluzione: decreti regionali e prossimità assistenziale

L'analisi del sistema sanitario calabrese evidenzia un sensibile squilibrio tra il territorio reggino e altre realtà provinciali come Catanzaro e Cosenza, dotate di un'articolata rete assistenziale che integra presidi ospedalieri e centri dialisi territoriali di prossimità. Reggio Calabria sconta invece la cronica carenza di strutture periferiche in grado di prendere in carico la cronicità nefrologica vicina ai luoghi di residenza delle famiglie. Per superare in modo definitivo l'insostenibile regime notturno e restituire serenità ai pazienti, appare indifferibile l'adozione di precisi provvedimenti programmatori. Tra questi spicca l'emanazione immediata del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del fabbisogno di ventinove posti rene territoriali nell'area metropolitana.

Contestualmente, si rende necessaria l'attivazione da parte dell'Asp e del Dipartimento Tutela della Salute di un'intesa emergenziale che consenta il riassorbimento immediato dei pazienti in turni diurni attraverso strutture accreditate ed equipaggiate, unitamente alla massima trasparenza sull'iter amministrativo del centro pubblico Ex Enpas. Ripristinare la dignità del diritto alla salute La vicenda dei dializzati di Reggio Calabria pone una questione di fondamentale valore civile e costituzionale.

La garanzia della continuità terapeutica per i malati cronici non può prescindere dal rispetto della dignità umana, che viene inevitabilmente intaccata quando le cure salvavita sono erogate nel cuore della notte o a prezzo di continui spostamenti territoriali. Il superamento definitivo dell'emergenza notturna non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma un preciso dovere morale da parte delle istituzioni sanitarie e regionali verso i cittadini più fragili.