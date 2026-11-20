Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha ricevuto il prestigioso Lean Healthcare Award 2026, premio dedicato ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo della sanità.

Il G.O.M. ha vinto nella categoria «Lean Ideas» con «Tobia-Dama: Stairway to health. Il percorso che mancava per chi ne ha più bisogno», giudicata miglior idea progettuale nell’ambito «Impatto sul paziente».

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi ieri a Roma presso lo Spazio «Field» di Palazzo Brancaccio, era presente il Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, che ha ritirato il premio visibilmente commossa: «Sono molto orgogliosa di questo riconoscimento perché riguarda un progetto al quale tengo particolarmente. Il Tobia-Dama è un servizio dedicato alle persone fragili e che sta generando un forte impatto positivo sui pazienti e su tutti i professionisti dell’Azienda che hanno partecipato con entusiasmo al percorso. Con questo servizio superiamo il modello basato su una presa in carico unica e standardizzata del paziente a favore di un modello “su misura” per i più fragili».

Cos’è TOBIA-DAMA

TOBIA è l’acronimo di «Team Operativo Bisogni Individuali Assistenziali» e rappresenta un progetto ambizioso che garantisce alle persone con disabilità cognitivo-comportamentale e/o neuromotoria un percorso diagnostico-terapeutico dedicato.

Come si accede

Per accedere al servizio è sufficiente inviare, insieme alla prescrizione medica, una e-mail all’indirizzo tobia@ospedalerc.it. La richiesta verrà presa in carico entro 24/48 ore.

Quali prestazioni offre

Il progetto garantisce percorsi ambulatoriali, di Pronto Soccorso e di ricovero. Un team dedicato segue il paziente dalla gestione della richiesta via e-mail fino a ogni fase del percorso di cura, in un ambiente il più confortevole possibile, con il supporto costante del personale sanitario e la presenza del caregiver.

La Stanza del Sorriso

Le prestazioni ambulatoriali e le pre-ospedalizzazioni si svolgono nella cosiddetta Stanza del Sorriso, un ambiente protetto, sicuro e accogliente in cui il paziente è assistito da personale qualificato, che rappresenta il punto di riferimento per i familiari e per il caregiver per tutta la durata del percorso di cura.

Per saperne di più sulle attività del G.O.M., visita il sito www.gomrc.it, consulta la Carta dei servizi e visita la pagina Facebook del GOM (GOM Reggio Calabria).