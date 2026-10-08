Gli spazi del reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" si vestono di nuova luce e colore. Presentati oggi nell'Aula Spinelli del presidio ospedaliero, i locali riqualificati nascono da un progetto sostenuto da Reale Foundation finalizzato a promuovere la distrazione positiva e il benessere emotivo dei bambini ricoverati e delle loro famiglie.

L'opera di allestimento visivo e restyling è stata affidata allo studio creativo torinese Truly Design, noto a livello internazionale per la visual art ospedaliera. Le pareti della struttura sono state popolate dai simpatici abitanti del bosco reggino tra cui volpi curiose, gufi saggi e tassi impacciati creando un ambiente fantastico e accogliente. Inoltre, l'intervento include il gioco interattivo “trova tutti i nostri piccoli amici”, pensato per stimolare la curiosità dei piccoli pazienti attraverso dettagli nascosti nelle illustrazioni.

Le voci dei protagonisti: tra mutualismo e responsabilità sociale

L'iniziativa testimonia la forte sinergia tra settore pubblico e privato nel campo della salute e della solidarietà sociale. Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua Assicurazioni e di Reale Foundation, ha sottolineato l'impegno dell'ente sul territorio calabrese: «Abbiamo l'obbligo di ritornare alla società dei benefici di cui noi viviamo, ed era giusto essere presenti in Calabria come assicuratori, ma anche giusto ritornare da parte della nostra presenza a tutto quello che conferisce alla società».

A fargli eco è Virginia Antonini, General Manager di Reale Foundation & Head of International Institutional Affairs: «La cura delle persone per un mondo migliore è la nostra ragion d’essere. Grazie alla collaborazione con il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria rendiamo il reparto di Pediatria un luogo più accogliente, sereno e a misura di bambino: dimostriamo così, ancora una volta, che le collaborazioni tra pubblico e privato possono essere non solo efficaci, ma anche determinanti per generare valore duraturo».

L'umanizzazione delle cure e le novità per il futuro del GOM

L'umanizzazione degli ambienti ospedalieri rappresenta un pilastro fondamentale della visione sanitaria del presidio reggino.

Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del GOM, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «È un bellissimo progetto di umanizzazione finanziato da Reale Mutua Foundation per il reparto di pediatria del GOM, un reparto importante che è un punto di riferimento per l'intera provincia di Reggio Calabria. È un progetto che con generosità e molto spirito di solidarietà offre ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie un panorama davvero gioioso e di speranza».

La Frittelli ha poi ribadito nel comunicato ufficiale come l'accoglienza in luoghi confortevoli sia essa stessa parte integrante del percorso terapeutico: «In Pediatria i piccoli pazienti e le loro famiglie si trovano spesso a fare i conti con il dolore e lo stress. L'accoglienza in spazi piacevoli e costruiti attorno ai bisogni dei bambini diventa essa stessa parte della cura, mitigando i fattori di stress e promuovendo attivamente la salute».

Infine, il Commissario Straordinario ha colto l'occasione dell'evento per condividere importanti aggiornamenti sullo sviluppo dell'intero presidio ospedaliero: «Questo intervento si inserisce in un progetto più ampio di ristrutturazioni e riorganizzazioni già avviato. A breve rilasceremo le nuove sale di oculistica, la nuova area di radiologia e il servizio trasfusionale. Inoltre, la notizia più importante è che abbiamo finalmente appaltato i lavori per l'ampliamento del pronto soccorso, che inizieranno entro il mese di ottobre».