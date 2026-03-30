«Abbiamo appreso con forte preoccupazione che in una nota ufficiale, l’Asp afferma che, una volta costruito il nuovo ospedale di Palmi, tutte le attività ospedaliere confluiranno in quella struttura, anticipando e prefigurando la chiusura dell’ospedale di Polistena.

Si tratta di un’ipotesi che ci lascia basiti, se non altro perché dalla Regione più volte tale notizia è stata smentita sia pure, per la verità, con scarsa convinzione e pochi argomenti da parte del Presidente Occhiuto.

Nello scorso dicembre il Consiglio comunale di Polistena in seduta aperta ha approvato un ordine del giorno inviato a tutti, chiedendo investimenti concreti per l’ospedale di Polistena e l’ampliamento della struttura esistente nell’area circostante, evidenziando inoltre tutte le criticità presenti nei singoli reparti, sia in termini di carenza di personale sia di insufficienza della strumentazione diagnostica.

A tale documento non è stato dato alcun riscontro. Oggi, dopo l’esternazione del Direttore Generale dell’ASP dott.saa Di Furia, chiediamo con forza che venga fatta piena chiarezza su quanto vi sia di vero in tali affermazioni, rese peraltro nero su bianco su un documento in cui peraltro l’intento subdolo è quello di mettere a tacere chi legittimamente conduce battaglie a difesa del diritto alla salute.

L’Amministrazione comunale promuove un’assemblea popolare per martedì mattina alle ore 11.00 presso il Palazzo municipale, durante la quale si discuterà di sanità e futuro dell’ospedale di Polistena, perché riteniamo che non bastino piccoli, incostanti e dovuti interventi di manutenzione straordinaria per risolvere le problematiche del presidio ospedaliero.

Noi continueremo a batterci per investimenti seri come avvenuto per l’elisoccorso che ha cambiato la storia del nostro presidio ospedaliero.

Occorre lavorare per il potenziamento e l’ampliamento del nostro ospedale, perché nessun’altra opera faraonica, a prescindere se sarà realizzata o meno, potrà cancellare dall’organizzazione della rete ospedaliera il ruolo dell’ospedale spoke di Polistena che rappresenta l’unico presidio al servizio dell’intera comunità della Piana». Così in una nota il sindaco, Dott. Michele Tripodi.