La prevenzione torna protagonista a Reggio Calabria. Venerdì 31 luglio farà tappa in città la Carovana Rosa di PAM ITALIA con il suo Pink Day, la giornata dedicata alle mammografie gratuite, un’iniziativa che da oltre tre anni rappresenta un punto di riferimento per le donne reggine nella promozione della salute e della diagnosi precoce del tumore al seno.



Non si tratta di un appuntamento isolato, ma di un progetto ormai consolidato che, in diversi periodi dell’anno, riporta la Carovana Rosa a Reggio Calabria con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e offrire un servizio concreto a chi spesso ha maggiori difficoltà ad accedere ai controlli.



L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e reso possibile grazie alla sensibilità di importanti realtà imprenditoriali del territorio che hanno scelto di sostenere un’iniziativa di grande valore sociale.



Un ringraziamento particolare è rivolto al Main Sponsor Borruto Carni, che ancora una volta ha dimostrato grande attenzione nei confronti della salute delle donne, contribuendo in maniera determinante alla realizzazione dell’evento. Un esempio concreto di responsabilità sociale d’impresa che si traduce in un beneficio diretto per la comunità.

La missione della Carovana Rosa di PAM ITALIA continua a essere quella di portare la prevenzione direttamente nei territori, abbattendo le distanze e rendendo gli screening sempre più accessibili. Le mammografie gratuite sono rivolte soprattutto alle donne che, per fascia d’età o altri requisiti, non rientrano nei programmi di screening organizzati dal Servizio Sanitario, offrendo loro un’importante occasione per prendersi cura della propria salute.



Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione attraverso il portale ufficiale di PAM ITALIA: www.pam-italia.org fino ad esaurimento posti.



«La prevenzione è il primo e più importante strumento per combattere il tumore al seno. Un controllo richiede pochi minuti, ma può cambiare il futuro di una persona. Portare questi servizi gratuitamente nelle città significa essere concretamente vicini alle donne e diffondere una cultura della salute che può davvero salvare vite.»



La Carovana Rosa prosegue così il suo viaggio in tutta Italia, con un messaggio semplice ma fondamentale: la prevenzione è un gesto d’amore verso sé stesse. Farla oggi può fare la differenza domani.