Il sindacato Nursing Up torna a denunciare la gestione della pronta disponibilità nel Servizio Emergenza Urgenza 118 della provincia di Reggio Calabria, chiedendo l’immediata cessazione di pratiche ritenute in contrasto con il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Sanità.

Con una nota formale indirizzata alla Direzione Generale dell’Asp di Reggio Calabria e ai vertici di Azienda Zero, il Nursing Up evidenzia come, ad oggi, non sia stato ancora predisposto il piano annuale della pronta disponibilità previsto dall’art. 31 del CCNL 2022/2024, nonostante le ripetute richieste di confronto avanzate dall’organizzazione sindacale.

Secondo il sindacato, nel servizio 118 reggino continuerebbe ad essere applicata una turnistica mensile di pronta disponibilità in assenza del necessario piano annuale e, aspetto ancora più grave, verrebbe utilizzata una pronta disponibilità diurna per gli autisti soccorritori, ritenuta incompatibile con quanto previsto dal contratto nazionale.

Il Nursing Up sottolinea inoltre come le indennità e le ore di straordinario derivanti da tali turni vengano retribuite attraverso le risorse del fondo destinato alla premialità e alle condizioni di lavoro, senza il preventivo confronto sindacale previsto dalle norme contrattuali.

«Non è più tollerabile assistere ad attribuzioni di responsabilità professionali e/o a soluzioni organizzative/ gestionali messe in atto al di fuori delle procedure previste dalle norme in materia e dal Ccnl», dichiara il segretario regionale del Nursing Up Stefano Sisinni, anticipando che si provvederà a contestare ufficialmente, tramite apposita diffida legale, la nota a firma del Direttore Sanitario di Azienda Zero del 9 maggio 2026 relativa all’organizzazione del servizio 118 nella Città Metropolitana di Reggio Calabria

«Ci avviciniamo alla stagione estiva e l’incremento dei flussi turistici renderà ancora più delicata la gestione del servizio di emergenza urgenza nella provincia di Reggio Calabria. I dati sul turismo e sul traffico aeroportuale registrano una crescita importante degli arrivi sul territorio reggino, con un sensibile aumento delle presenze rispetto agli anni precedenti. È quindi indispensabile garantire un servizio 118 efficiente, organizzato nel rispetto delle norme contrattuali e senza continuare a scaricare le carenze organizzative sui lavoratori», dichiara il responsabile provinciale Roberto Cetina.

Il sindacato chiede l’approvazione urgente del piano annuale della pronta disponibilità, con il preventivo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

«Il silenzio delle Istituzioni Sanitarie non può continuare a gravare sulle spalle degli operatori del 118, che quotidianamente garantiscono il soccorso in condizioni sempre più difficili. In assenza di risposte concrete, il Nursing Up agirà nelle sedi competenti a tutela del personale e del rispetto delle norme contrattuali», conclude Cetina, segretario Nursing Up Reggio Calabria.