Dopo il tavolo tecnico alla Cittadella regionale emerge una differente valutazione della situazione reggina. L'Asp ha sempre sostenuto la sufficienza dei 98 posti disponibili, ipotizzando una loro migliore distribuzione. La Regione riconosce lo squilibrio territoriale e apre alla possibilità di un ulteriore potenziamento. Fintred: «I dieci posti aggiuntivi non possono essere considerati un punto di arrivo»

Il tavolo tecnico convocato lunedì 16 novembre alla Cittadella regionale per discutere dell'aggiornamento della rete nefrodialitica calabrese ha fatto emergere un elemento che Fintred Calabria considera particolarmente significativo: la diversa valutazione, da parte dell'Asp di Reggio Calabria e della Regione, della situazione assistenziale dell'Area metropolitana reggina.

Da anni, infatti, l'Asp sostiene che i 98 posti rene attualmente disponibili nell'area metropolitana siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno assistenziale e che le criticità eventualmente esistenti possano essere superate attraverso una loro migliore redistribuzione territoriale e organizzativa.

Una posizione che Fintred non ha mai condiviso, perché non rispecchia adeguatamente le difficoltà concretamente vissute dai pazienti, le carenze di accessibilità alle strutture e, soprattutto, la necessità di garantire un'assistenza realmente vicina al luogo di residenza.

Dal confronto svoltosi in Regione è emersa, invece, la necessità di riconsiderare l'attuale assetto della rete nefrodialitica, prendendo atto dello squilibrio territoriale che penalizza l'Area metropolitana di Reggio Calabria rispetto ad altre realtà regionali. Il Dipartimento ha assunto l'impegno di procedere a specifiche simulazioni per aggiornare la rete, individuare una diversa distribuzione delle risorse e valutare anche un incremento dei posti disponibili nelle aree maggiormente in sofferenza.

Questo orientamento assume un significato ancora più rilevante se rapportato alla vicenda dei dieci posti dialisi aggiuntivi autorizzati con la Dgr n. 683 del 19 ottobre 2026. Tali posti erano stati considerati dall'Asp una misura provvisoria, nell'ambito di una futura programmazione che avrebbe potuto persino comportarne una riduzione. Una prospettiva che aveva suscitato forte preoccupazione tra i pazienti e che Fintred ha sempre ritenuto inaccettabile, alla luce delle criticità assistenziali esistenti.

Il confronto del 16 novembre ha indicato una prospettiva diversa: la Regione ha riconosciuto lo squilibrio territoriale e ha aperto alla valutazione di un ulteriore potenziamento della dotazione di posti rene a Reggio Calabria. La questione, dunque, non può essere ricondotta alla semplice redistribuzione di una dotazione che l'Asp considera già sufficiente, ma richiede una verifica concreta del fabbisogno e la valutazione di un effettivo incremento delle risorse disponibili.

Per Fintred si tratta di un passaggio importante, perché conferma che la situazione dell'Area metropolitana reggina non può essere liquidata sostenendo semplicemente che i posti esistenti siano sufficienti e che sia necessario soltanto spostarli da un territorio all'altro.

A questo punto la domanda è inevitabile: se la carenza di posti rene nell'Area metropolitana di Reggio Calabria viene ormai riconosciuta anche a livello regionale, perché l'Asp non individua soluzioni concrete per rendere urgentemente disponibili e fruibili dai pazienti i posti dialisi necessari?

È questa la contraddizione che Fintred intende portare all'attenzione delle istituzioni. Da una parte, la Regione riconosce lo squilibrio territoriale, avvia il percorso di revisione della rete e apre alla possibilità di un ulteriore potenziamento; dall'altra, sul piano operativo, i pazienti continuano a fare dialisi fino all’una di notte. Non è accettabile che si discuta di come riorganizzare la rete nei prossimi mesi mentre, nel presente, non si riesce a dare una risposta a chi ha bisogno di dialisi a giorni alterni per continuare a vivere.

Non basta che la Regione riconosca formalmente la carenza di posti rene: occorre che l'Asp dimostri, con atti e soluzioni concrete, la volontà di renderli immediatamente disponibili e accessibili ai pazienti. La programmazione futura non può diventare un alibi per rinviare le risposte necessarie oggi, né i malati possono continuare a pagare il prezzo di ritardi e difficoltà organizzative che le istituzioni hanno il dovere di superare.

Esiste, inoltre, un principio che non può essere ignorato: quello delle cure di prossimità, espressamente richiamato dalla Dgr n. 683 del 19 ottobre 2026, secondo cui il paziente affetto da malattia renale cronica deve essere preso in carico in strutture il più vicino possibile alla propria residenza, tenendo conto della distanza dal centro dialisi e delle esigenze del singolo assistito.

Non si tratta di una concessione da accordare ai pazienti, ma di un principio assistenziale che la stessa programmazione regionale riconosce e che deve trovare concreta applicazione nelle scelte dell'Asp.

Fintred chiede, quindi, che alle valutazioni della Regione seguano immediatamente le decisioni operative dell'Asp. Perché il vero problema, oggi, non è soltanto quanti posti rene debbano essere previsti sulla carta, ma quanti siano effettivamente disponibili per chi ne ha bisogno.

I pazienti non possono continuare ad aspettare che le istituzioni trovino un accordo su ciò che la loro condizione rende già evidente: la dialisi non è una prestazione rinviabile, ma una terapia indispensabile per vivere.

La Regione ha riconosciuto il problema. Ora l'Asp deve dare le risposte. Perché i posti rene si possono programmare per il futuro, ma la vita dei pazienti non può essere messa in lista d'attesa.