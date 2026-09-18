Il riconoscimento alla commissaria straordinaria del Gom di Reggio Calabria è stato assegnato ieri a Roma, presso l'Auditorium del Ministero della Salute, da una giuria di alto profilo istituzionale e accademico

Tiziana Frittelli, commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, è una delle vincitrici della IV Edizione del Premio Leads "Alessandra Pederzoli". La solenne cerimonia di premiazione si è svolta ieri pomeriggio a Roma, nella prestigiosa cornice dell'Auditorium "Cosimo Piccinno", presso la sede del Ministero della Salute, alla presenza del Ministro Orazio Schillaci.

Il premio, promosso dall’Associazione Donne Leader in Sanità (LEADS), nasce con il chiaro intento di favorire la trasformazione culturale nel mondo della sanità e delle scienze della vita, valorizzando quelle figure che si spendono concretamente per la parità di genere e per promuovere l'accesso delle donne ai ruoli apicali e di governance. Quest'anno, la IV edizione ha voluto concentrarsi in modo specifico sulle singole persone che, attraverso il loro operato quotidiano, tracciano la strada del cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale.

A decretare il successo della Dott.ssa Frittelli è stata una Giuria d’eccellenza, guidata dalla Presidente Antonella Polimeni, Rettrice dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", e composta da personalità di spicco del mondo istituzionale, accademico e industriale, affiancata da un prestigioso Comitato d'Onore che riunisce figure cardine del panorama pubblico e sanitario nazionale.

La vittoria della Dott.ssa Frittelli riconosce il valore di una lunga e straordinaria carriera spesa ai vertici del management di grandi aziende ospedaliere d'Italia, culminata oggi nella guida del Gom di Reggio Calabria. Sotto la sua direzione, la realtà ospedaliera calabrese sta portando avanti un profondo percorso di rinnovamento organizzativo ed efficientamento dei servizi sanitari, dimostrando nei fatti come competenza, inclusività e ferma leadership manageriale rappresentino la vera chiave per il riscatto e la crescita della sanità del Mezzogiorno.

«Questo premio rappresenta non solo un onore immenso, ma anche una responsabilità che condivido con tutta la squadra del Gom di Reggio Calabria e con le tante colleghe che ogni giorno dimostrano il valore della leadership femminile sul campo», ha dichiarato a margine della premiazione Tiziana Frittelli.

«Ricevere un riconoscimento così importante, intitolato alla memoria di una donna straordinaria come Alessandra Pederzoli e assegnato da una giuria di tale autorevolezza, è un forte stimolo a proseguire con ancor più determinazione sulla strada dell'equità, del merito e dell'innovazione organizzativa».