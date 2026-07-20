«Aggiorniamo la cittadinanza sull'evoluzione dell'emergenza idrica che sta interessando da alcuni giorni il comune di Oppido Mamertina.

Come da comunicato del sindaco Giuseppe Morizzi e aggiornamenti sulla pagina Facebook - si legge nella nota diffusa dalla maggioranza del Comune di Oppido Mamertina – nell'ultima settimana il nostro Comune, dopo 2 anni di regolare erogazione del servizio tradizionalmente discontinuo, è stato interessato dal problema idrico, dovuto a una serie di innumerevoli concomitanze:

- eccessivo consumo di acqua potabile;

- notoria vetustà della rete idrica e delle stazioni di pompaggio;

- rottura del motore nella stazione di pompaggio di Acquabona installato e di quello di scorta;

- problematiche temporanee nell'erogazione da parte di Sorical;

- constatazione, soltanto ieri, della presenza di importanti perdite, presso la condotta principale che dai pozzi alimenta il nostro serbatoio comunale, grazie all'instancabile attività di sorveglianza e monitoraggio dei nostri amministratori Cosimo Verduci e Ettore Mammoliti.

I nostri due Consiglieri Comunali fino a tarda sera di sabato, e poi anche ieri, insieme al Sindaco, al dipendente comunale Guido Garreffa e alla Ditta Tassone, sono intervenuti per sovrintendere e collaborare nelle attività di riparazione.

Il guasto è stato parzialmente riparato.

Si precisa che i vari interventi in atto, e quelli già programmati dall'Amministrazione per i prossimi giorni, incluso il ripristino della stazione di pompaggio Acquabona, non possono essere considerati risolutivi della problematica idrica, se non associati a un uso più responsabile dell'acqua da parte di tutti e pertanto non rappresentano la soluzione definitiva del problema, come qualcuno erroneamente nelle ultime ore ha voluto far credere.



Si evidenzia inoltre che i controlli sono ancora in corso e continueranno nei prossimi giorni, in sinergia con le forze dell’ordine, richiamando al rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 11/2026 e sottolineando che l'attività di controllo è rivolta non certamente a chi utilizza responsabilmente l'acqua per uso domestico (che include naturalmente le piccole tradizionali coltivazioni ad uso familiare) ma piuttosto a chi irriga ampie piantagioni e coltivazioni.

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale invitano la cittadinanza a seguire scrupolosamente le indicazioni date sulla questione tramite i canali istituzionali, diffidando da notizia false e non attendibili, divulgate senza i necessari riscontri istituzionali e basate esclusivamente su informazioni parziali assunte attraverso canali non ufficiali.

