«In riferimento alle notizie infondate circolate in questi giorni sui social network in merito alle bollette dei tributi comunali, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti – si legge nella nota stampa - al fine di informare correttamente i cittadini ed evitare il diffondersi di interpretazioni non corrispondenti alla realtà.

Per quanto riguarda le bollette in fase di recapito relative al Canone Idrico per le annualità 2024 e 2025, si precisa che le stesse rientrano nel regolare biennio di riferimento e, pertanto, non sono soggette a prescrizione.

Inoltre, il Comune non sta inviando ai cittadini alcuna bolletta riferita ad annualità precedenti. Mai l’Amministrazione e gli Uffici, del resto, avrebbero avviato il recupero di crediti prescritti.

L’Amministrazione comunale, in costante sinergia con l’Ufficio Tributi, sta portando avanti un'attività di gestione e recupero delle entrate nel pieno interesse della Comunità e dell'Ente, con l'obiettivo di garantire correttezza amministrativa, equità tra i contribuenti e tutela delle risorse pubbliche.

Si tratta di un'attività istituzionale svolta con senso di responsabilità e senza alcun intento vessatorio nei confronti dei cittadini, ma esclusivamente nell'ottica di assicurare il rispetto delle regole e una gestione trasparente ed equilibrata delle entrate comunali.

L'Amministrazione invita pertanto i cittadini a fare riferimento alle comunicazioni ufficiali dell'Ente, evitando di dare credito a informazioni non verificate diffuse attraverso i social network.

Gli Uffici comunali restano, come sempre, a completa disposizione dei cittadini per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento, nella convinzione che il dialogo e la corretta informazione siano strumenti fondamentali nel rapporto tra Amministrazione e Comunità».