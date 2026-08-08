E' già iniziato il conto alla rovescia in vista della XXV Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova. Il celebre evento dell'estate calabrese quest'anno festeggia un quarto di secolo nel segno dell'amore e dell'impegno per la promozione della Calabria più autentica, tra cultura, tradizione e identità. Un anniversario che vedrà tra i grandi protagonisti, insieme all'enogastronomia d'eccellenza, il cantautore Fabrizio Moro, in concerto il 10 agosto per l'unica data calabrese.

La Sagra dello Stocco (Marchio di qualità Epli 2025) quest'anno riserverà sorprese davvero importanti, nel segno dell'evoluzione della cucina tradizionale e della condivisione delle esperienze. Alle 22,00 il concerto, unica data in Calabria, di Fabrizio Moro, cantautore romano amato dal pubblico e vincitore di due Festival di Sanremo e, di recente, di Canzonissima 2026. L'artista proporrà sul palco pezzi di grande successo come “Pensa”, “Portami Via”, “Eppure mi hai cambiato la vita”. Alle 00,15 dell'11 agosto lo spettacolo di “Nostalgia '90” in piazza San Rocco.

La Festa Nazionale dello Stocco è organizzata e promossa dall'Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova in sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D'Agostino. La, che anche quest'anno accoglierà appassionati, cultori del genere, turisti, visitatori nazionali e manifestazioni internazionali, gode anche del prestigioso sostegno della Tørrfisk fra Lofoten IGP (consorzio norvegese di tutela e promozione dello stoccafisso). Significativa la rete istituzionale e dei partner: il Comune di Cittanova, che ha concesso patrocinio e contributo, la Regione Calabria, il Consiglio regionale della Calabria, Calabria Straordinaria, una importante rete di collaborazioni da parte di realtà aziendali del territorio.

Grande attesa anche per le novità enogastronomiche.

Per la sua XXV edizione, la Sagra dello Stocco propone un menù capace di intrecciare tradizione e innovazione. Piatti pregiati selezionati da chef d'eccezione e realizzati a partire da un prodotto pregiato e di primissima qualità: panino con lo stoccafisso;maccheroncino con stocco e ventricelle; stocco alla ghiotta cittanovese e baccalà alla mugnaia. Ulteriore novità, la ciambella dolce per chiudere in una degustazione da vivere con i cinque sensi. Per il drink importante collaborazione con l'Azienda Vini Morano.



«La XXV edizione della Festa sarà per tutti noi un appuntamento eccezionale e suggestivo – ha sottolineato il Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova, Pino Gentile –. In sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D'Agostino e grazie alla collaborazione del Comune di Cittanova, proponemo al pubblico un percorso culturale, turistico e promozionale di prim'ordine, nel solco di un'esperienza lunga e qualificata che vede il nostro evento tra i più significativi dell'estate calabrese da un quarto di secolo.

Veniamo da venticinque anni di impegno concreto durante i quali abbiamo scritto pagine indelebili per Cittanova e per l'intera regione. Ne hanno parlato la stampa nazionale e locale, le riviste di settore, i grandi player del marketing culturale e turistico. Abbiamo operato sempre con umiltà, ma nella consapevolezza del valore immenso che questo progetto ha saputo conquistarsi. Ritrovarsi qui, all'apice di un percorso del genere, con quasi un milione di presenze spalmate in un quarto di secolo, è un'emozione particolare».



Con la XXV edizione, dunque, la Festa Nazionale dello Stocco rinnova così la propria missione: promuovere il patrimonio gastronomico, culturale e turistico di Cittanova e della Calabria, offrendo un'esperienza capace di unire tradizione e innovazione, gusto e spettacolo, identità locale e richiamo nazionale.

«Quello della Festa è un percorso straordinario – ha ricordato il titolare dell'Azienda Stocco&Stocco Francesco D'Agostino –. Abbiamo costruito esperienze che sono parte integrante della storia di Cittanova. La Festa Nazionale dello Stocco è un format vincente, coinvolgente, costruito su un binomio consolidato. Da una parte l'enogastronomia d'eccellenza, dall'altra le grandi note della musica italiana. Su queste basi abbiamo inviato al mondo una cartolina suggestiva della Calabria più autentica, consacrando un piccolo paese del Sud come Capitale Italiana dello Stoccafisso».