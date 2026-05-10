Venerdì 15 maggio 2026, il GATJC Fertility Center ospiterà la V edizione del convegno nazionale “Preservazione della fertilità: strategia per far nascere il futuro”, evento ECM che negli anni si è affermato come punto di riferimento per specialisti, ricercatori e professionisti impegnati nella Procreazione Medicalmente Assistita e nella tutela della fertilità. In un’epoca caratterizzata dal calo della natalità, dall’aumento dell’età media al primo concepimento e da bisogni riproduttivi sempre più complessi, la preservazione della fertilità rappresenta oggi una delle grandi sfide della medicina contemporanea. Ed è proprio attorno a questa sfida che il congresso riunirà alcuni tra i più importanti esperti italiani ed europei della PMA, creando un confronto multidisciplinare di altissimo livello tra clinica, ricerca, genetica, innovazione tecnologica ed etica medica.

Accreditato ECM con 8 crediti formativi e riservato a cento medici specialisti, il convegno vedrà la partecipazione di una faculty composta da professionisti provenienti da prestigiosi centri clinici e universitari italiani ed europei, tra cui Torino, Palermo, Padova, Roma, Londra, Valencia e Brno. Il programma scientifico si svilupperà attraverso cinque sessioni dedicate ai temi più innovativi della medicina riproduttiva contemporanea: dalla preservazione della fertilità al social freezing, dalla chirurgia fertility sparing all’intelligenza artificiale applicata alla PMA, fino alle nuove frontiere genetiche, biologiche e terapeutiche nei percorsi di infertilità femminile e maschile.

Ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie che stanno ridefinendo il futuro della riproduzione umana: monitoraggio remoto della stimolazione ovarica, AI nei laboratori IVF, test avanzati di frammentazione del DNA spermatico, PRP, autologous conditioned serum e nuovi approcci endocrinologici e metabolici nella fertilità.

Tra i momenti più attesi della giornata, la sessione “Next Generation in PMA” offrirà uno sguardo concreto sulla medicina riproduttiva del futuro, affrontando non solo le opportunità offerte dall’innovazione, ma anche le implicazioni etiche e i limiti biologici che accompagneranno l’evoluzione della PMA nei prossimi anni.

Con questa quinta edizione, il GATJC Fertility Center consolida ulteriormente il proprio ruolo come realtà di eccellenza nel panorama nazionale della medicina della riproduzione, trasformando Gioia Tauro in un polo scientifico internazionale capace di unire alta formazione, ricerca, innovazione e visione clinica.

Perché oggi parlare di fertilità significa parlare del futuro. E il futuro nasce dalla conoscenza, dalla prevenzione e dall’innovazione.