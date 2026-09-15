Il 17 settembre si avvicina e il presidente Giuseppe Tripodi continua a lavorare perché ogni dettaglio della serata sia all’altezza di un appuntamento che vuole raccontare, attraverso le persone premiate, il volto migliore dell’Italia nel mondo.

Fervono gli ultimi preparativi per la cerimonia ideata da Giuseppe Tripodi: al Community Center di Brooklyn verrà conferito tra i premiati il Titolo d’Onore di Ambasciatore dei Bronzi di Riace nel mondo. Manca ormai pochissimo all’appuntamento che porterà ancora una volta il nome di Reggio Calabria e dei Bronzi di Riace oltre l’Oceano. A New York fervono i preparativi per la nuova tappa del Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace, ideato e promosso da Giuseppe Tripodi, presidente dell’associazione Pro Loco Città di Reggio Calabria, che sta lavorando in queste ore agli ultimi dettagli di una manifestazione particolarmente attesa dalla comunità italiana d’America. L’appuntamento è fissato per il 17 settembre, alle ore 18, al Community Center 8711 18th Avenue, Brooklyn New York 11214, dove si ritroveranno personalità, rappresentanti delle comunità italiane e protagonisti della scena professionale e culturale per una serata dedicata al merito, all’identità e alle eccellenze italiane nel mondo. È un progetto nato dalla volontà di Tripodi di trasformare i Bronzi di Riace in un simbolo capace di superare i confini della Calabria e dell’Italia, creando attorno alle celebri statue un riconoscimento dedicato al talento, al merito e alle qualità umane e professionali. Un’idea che, edizione dopo edizione, ha assunto una dimensione sempre più ampia, fino a costruire un vero e proprio ponte tra Reggio Calabria e le comunità italiane sparse nel mondo.

Due riconoscimenti, un unico filo conduttore

La serata newyorkese sarà caratterizzata da due distinti momenti di premiazione. Da una parte, alcune personalità saranno insignite del Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace, riconoscimento destinato a uomini e donne che si sono distinti nel corso della propria vita professionale e umana. Dall’altra, saranno proclamate due eccellenze con il titolo d’Onore di “Ambasciatori dei Bronzi di Riace nel Mondo”, un riconoscimento destinato a valorizzare personalità che, attraverso il proprio percorso professionale e istituzionale, hanno contribuito a dare lustro all’Italia e a mantenere vivo il legame con le proprie radici anche oltre i confini nazionali. A ricevere l’onorificenza saranno il dott. Giorgio Marrapodi, Ambasciatore e Capo della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, e il dott. Antonio Errigo, Vice Direttore Generale di Alis.

È proprio qui che si ritrova l’essenza del progetto concepito da Tripodi: premiare le eccellenze, ma al tempo stesso trasformarle in testimoni di un patrimonio identitario che appartiene alla Calabria e all’Italia intera. Dietro la crescita del Premio c’è la visione di Giuseppe Tripodi, ideatore e anima dell’iniziativa, che anche in vista dell’appuntamento di Brooklyn continua a seguire personalmente l’organizzazione e gli ultimi passaggi della manifestazione. Un lavoro costante, portato avanti con l’obiettivo di dare continuità a un’iniziativa nata a Reggio Calabria e progressivamente proiettata verso una dimensione internazionale. Dopo il successo della 25ª edizione, ospitata nella Sala della Protomoteca del Palazzo del Campidoglio a Roma, il Premio si prepara dunque a vivere una nuova tappa dall’altra parte dell’Oceano.

Un passaggio che conferma la vocazione internazionale di un’iniziativa nata con una precisa volontà: valorizzare le eccellenze del territorio e portarne il nome fuori dai confini nazionali. Il titolo d’Onore di “Ambasciatore dei Bronzi di Riace nel Mondo” guarda infatti agli italiani all’estero e agli illustri italo-americani che si sono distinti nei campi professionale, imprenditoriale, culturale, artistico, scientifico e istituzionale. Figure chiamate a rappresentare, attraverso le proprie esperienze, quei valori che i Bronzi evocano da sempre: eccellenza, coraggio, armonia, competenza e senso di appartenenza alle proprie radici.

Essere insigniti del titolo d’Onore di Ambasciatore dei Bronzi di Riace nel Mondo significa diventare testimoni dei valori universali incarnati dai celebri Guerrieri di Riace: eccellenza, coraggio, armonia, competenza e senso di appartenenza alle proprie radici. Un riconoscimento che premia non soltanto il successo personale, ma soprattutto la capacità di rappresentare con autorevolezza il genio italiano e di rafforzare il legame tra il nostro Paese e le comunità italiane nel mondo», sottolinea Giuseppe Tripodi.

E mentre il conto alla rovescia verso il 17 settembre entra nelle sue battute finali, Tripodi continua a lavorare perché ogni dettaglio della serata sia all’altezza di un appuntamento che vuole raccontare, attraverso le persone premiate, il volto migliore dell’Italia nel mondo. Dai Bronzi di Riace a New York, il filo conduttore resta quello dell’identità: una storia nata a Reggio Calabria che continua a viaggiare, attraversando l’oceano e incontrando nuove comunità, nuove eccellenze e nuove storie.