In vista delle imminenti feste mariane a Reggio Calabria, ecco i diversi momenti in programma a Palazzo Campanella:

Venerdì 11 settembre, ore 18.30 – Sala Federica Monteleone: inaugurazione della mostra collettiva “Consolazione, culti, devozione, memoria e comunità”;

Sabato 12 settembre , intorno alle ore 8.10 – via Cardinale Portanova: tradizionale omaggio del presidente Salvatore Cirillo, insieme al personale del Consiglio regionale e alle famiglie, alla Madonna della Consolazione in occasione del passaggio della Vara davanti a Palazzo Campanella;

Lunedì 14 settembre , ore 11.00 – sala Giuditta Levato: presentazione della nuova sezione mariana del Polo culturale “Mattia Preti”, alla presenza, tra gli altri, del presidente Salvatore Cirillo, dell'arcivescovo metropolita monsignor Fortunato Morrone e dei Portatori della Vara con il presidente dell'Associazione Gaetano Suraci.