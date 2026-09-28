Ha preso il via a Reggio Calabria, la Scuola di Politica per giovani donne di Prime Minister, con il primo appuntamento ospitato alle ore 16:30 presso la sede di Arci Samarcanda, in via E. Cuzzocrea 11.

L’incontro ha inaugurato ufficialmente il percorso formativo, accogliendo le giovani e i giovani partecipanti in un momento di conoscenza, confronto e introduzione alle attività della scuola.

Nel corso dell’open day è stato presentato il progetto di Prime Minister, illustrando alle partecipanti la struttura del percorso, gli obiettivi della scuola e le tematiche che saranno affrontate durante le prossime lezioni. La giornata ha rappresentato anche l’occasione per iniziare a conoscersi e creare le prime opportunità di confronto attraverso alcune attività laboratoriali.

Particolarmente significativa è stata l’affluenza registrata al primo appuntamento, con partecipanti provenienti anche da altre province, a testimonianza dell’interesse delle giovani del territorio verso un percorso dedicato alla formazione, alla partecipazione e alla consapevolezza del proprio ruolo nella società.

La Scuola Prime Minister avviata a Reggio Calabria proseguirà con il secondo incontro il 17 Ottobre presso la sede di Arci Samarcanda.