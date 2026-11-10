Il rispetto delle persone prima della diagnosi. Concesso il patrocinio morale della Città di Reggio Calabria all'iniziativa ideata e promossa dalla dottoressa Antonia Sapone
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In occasione del Mese Nazionale della Consapevolezza sull'Epilessia, prende voce a Reggio Calabria la campagna di sensibilizzazione "Non chiamateci epilettici. Ognuno ha il suo nome", ideata, promossa e coordinata da Antonia Sapone.
Un'iniziativa che nasce dall'esigenza di prestare l'attenzione su una realtà ancora troppo spesso accompagnata da pregiudizi, discriminazioni e stereotipi. Il messaggio è semplice, ma fondamentale: una persona non coincide con la propria malattia. L'epilessia è una condizione neurologica, non un'identità. Ogni individuo ha un nome, una storia, una dignità e il diritto di essere riconosciuto prima di tutto come persona .
La campagna intende contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza sociale, promuovendo un linguaggio rispettoso e una cultura dell'inclusione. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio morale della Città di Reggio Calabria, concesso dal Sindaco in data 9 novembre 2026, con autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale nel materiale di comunicazione e promozione.
La promotrice ha inoltre informato la Lice – Lega Italiana Contro l'Epilessia – della richiesta istituzionale presentata al Comune, nell'ambito del percorso di sensibilizzazione.
«Non vogliamo essere definiti da un'etichetta. Vogliamo essere riconosciuti attraverso il nostro nome. Le parole possono alimentare il pregiudizio, ma possono anche diventare strumenti di cambiamento. È da qui che nasce questa iniziativa: dalla convinzione che informazione, rispetto e conoscenza siano fondamentali per superare lo stigma», dichiara Antonia Sapone. La campagna è promossa autonomamente dalla sua ideatrice e si rivolge alla cittadinanza, alle famiglie e a tutte le persone che desiderano contribuire a diffondere un messaggio di rispetto e consapevolezza.“Non chiamateci epilettici. Ognuno ha il suo nome”. La conoscenza abbatte i pregiudizi. Il rispetto riconosce le persone.