In occasione del Mese Nazionale della Consapevolezza sull'Epilessia, prende voce a Reggio Calabria la campagna di sensibilizzazione "Non chiamateci epilettici. Ognuno ha il suo nome", ideata, promossa e coordinata da Antonia Sapone.

Un'iniziativa che nasce dall'esigenza di prestare l'attenzione su una realtà ancora troppo spesso accompagnata da pregiudizi, discriminazioni e stereotipi. Il messaggio è semplice, ma fondamentale: una persona non coincide con la propria malattia. L'epilessia è una condizione neurologica, non un'identità. Ogni individuo ha un nome, una storia, una dignità e il diritto di essere riconosciuto prima di tutto come persona .

La campagna intende contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza sociale, promuovendo un linguaggio rispettoso e una cultura dell'inclusione. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio morale della Città di Reggio Calabria, concesso dal Sindaco in data 9 novembre 2026, con autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale nel materiale di comunicazione e promozione.

La promotrice ha inoltre informato la Lice – Lega Italiana Contro l'Epilessia – della richiesta istituzionale presentata al Comune, nell'ambito del percorso di sensibilizzazione.