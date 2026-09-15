È iniziato oggi il nuovo anno scolastico nei diversi plessi della scuola primaria. Un momento importante per la comunità scolastica, che l’Amministrazione comunale di Taurianova ha voluto vivere accanto ai bambini, portando loro un messaggio di benvenuto e di vicinanza.



All’accoglienza hanno preso parte la Dirigente scolastica, il Sindaco, il Vice Sindaco, i consiglieri Savoia e Demoro, la Vicepresidente del Consiglio Panarello e il Presidente del Consiglio Marcello Carlo Romeo.



«Oggi comincia un nuovo cammino, fatto di conoscenza, crescita, amicizia e nuove emozioni. Vi auguro di vivere ogni giorno di scuola con curiosità, entusiasmo e con il desiderio di imparare e diventare sempre più grandi. Abbiate il coraggio di essere sempre voi stessi, di fare domande, di sbagliare e di riprovare. Buon anno scolastico a tutti e buon cammino» ha detto intervenendo insieme alla dirigente Muscolino l’assessore Anna Raso.



L’avvio dell’anno scolastico è stato anche un’occasione per richiamare l’attenzione sul lavoro svolto nei diversi plessi. Gli interventi realizzati sono stati preceduti dai sopralluoghi effettuati direttamente dall’Amministrazione e hanno tenuto conto anche delle segnalazioni protocollate negli anni precedenti dalla Dirigente scolastica, che ha sempre dimostrato attenzione e sensibilità verso le esigenze degli alunni e della comunità scolastica.



La collaborazione tra Amministrazione e istituzioni scolastiche rappresenta un elemento fondamentale per affrontare concretamente le necessità dei diversi plessi. Ascoltare le esigenze, raccogliere le segnalazioni e intervenire significa prendersi cura quotidianamente degli spazi nei quali bambini e ragazzi trascorrono una parte importante del loro percorso di crescita.



L’Amministrazione continuerà a lavorare in sinergia con la Dirigenza, il personale scolastico e le famiglie, con l’obiettivo di garantire ambienti sempre più accoglienti, sicuri e adeguati alle esigenze della comunità scolastica.



«L’augurio - conclude l’Assessore all’Istruzione - è che questo nuovo anno possa essere per tutti i nostri bambini un tempo di crescita, di scoperte, di amicizie e di nuove emozioni. Buon anno scolastico ai bambini e alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico. Buon cammino».”