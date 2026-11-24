Un appuntamento di grande attualità e rilevanza sociale, dedicato a un tema che coinvolge sempre più da vicino istituzioni, cittadini e intere comunità

Si terrà sabato 28 novembre, alle ore 10:30, presso la Biblioteca comunale «A. Renda» di Taurianova, il convegno dal titolo: «Un CLICK può fermare una città. Quando un attacco informatico colpisce i servizi, le infrastrutture e la vita quotidiana dei cittadini».

Un appuntamento di grande attualità e rilevanza sociale, dedicato a un tema che coinvolge sempre più da vicino istituzioni, cittadini e intere comunità: la cybersecurity e la protezione delle infrastrutture e dei servizi essenziali.

Gli attacchi informatici, infatti, non rappresentano più soltanto una minaccia per computer, reti e sistemi digitali, ma possono compromettere il funzionamento di servizi fondamentali, mettere a rischio infrastrutture strategiche e incidere direttamente sulla quotidianità delle persone.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Taurianova, Domenico Romeo, e dell’assessore alla Cultura, Maria Concetta Valotta, seguiranno gli interventi del dott. Renato S. Marafioti, esperto di competenze digitali e cybersecurity, e dell’ing. Ivana Caracciolo, Polizia di Stato, che approfondiranno i diversi aspetti di una tematica tanto complessa quanto indispensabile per il presente e il futuro delle nostre città.

A moderare i lavori sarà la dott.ssa Simona Malena.

Un’occasione importante di informazione, confronto e approfondimento, per ricordare che la protezione del mondo digitale non è una responsabilità che riguarda soltanto gli esperti del settore, ma una sfida che interessa tutti.