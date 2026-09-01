Le risate, gli aneddoti legati alle lezioni, il ricordo del viaggio d’istruzione a Londra e il confronto sulle vite attuali hanno confermato che i legami autentici non temono il tempo e le distanze

A ridosso del primo settembre, una data che da sempre porta con sé il profumo simbolico dei nuovi inizi e del ritorno tra i banchi, il gruppo ha scelto di unire la forza dei ricordi adolescenziali alla consapevolezza della maturità di oggi. Tra chi non ha potuto rispondere presente a causa di improrogabili impegni di lavoro o familiari e chi invece è riuscito a esserci, la serata ha regalato un'emozione sincera e collettiva.

Gli ex compagni hanno sperimentato la straordinaria sensazione di poter tornare indietro negli anni in un solo battito di ciglia, ritrovandosi esattamente quei ragazzi di un tempo, carichi di speranze, ai quali il futuro stava spalancando le porte. Le risate, gli aneddoti legati alle lezioni, il ricordo del viaggio d’istruzione a Londra e il confronto sulle vite attuali hanno confermato che i legami autentici non temono il tempo e le distanze.

Proprio guardando a quell'età irripetibile, il gruppo di ex studenti rivolge un augurio speciale a tutti i ragazzi che, tra un paio di settimane, si apprestano a iniziare il nuovo anno scolastico: che possano custodire intatte nel tempo le emozioni di un'adolescenza vissuta tra i banchi, consapevoli di star condividendo uno dei percorsi più importanti della propria vita, capace di lasciare un'impronta indelebile per il futuro.

Trent'anni dopo, lo spirito del Volta ha dimostrato che la vera amicizia sa custodire intatta la giovinezza dell'anima, pronta a rinnovarsi ogni volta che ci si ritrova.