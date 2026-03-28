Iside Sinicropi, titolare del salone "Iside Hair Design" a Reggio Calabria, ha partecipato come concorrente rappresentando la Calabria ad "Affari Tuoi", il game show condotto da Stefano De Martino in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma.

Nella puntata di sabato sera la parrucchiera reggina ha giocato con il pacco numero 4. Al termine di una gara appassionante ma sfortunata ha deciso di accettare l’offerta del dottore cambiando il suo pacco con quello nero dalla cifra misteriosa, svelata dal conduttore nel finale di puntata, portando a casa la cifra “monstre” di 200 mila euro. La scelta finale si è rivelata decisiva, trasformando una situazione incerta in una delle vincite più alte della stagione. Per Iside una serata destinata a restare memorabile.