Un evento dimostrativo gratuito in programma sabato 5 settembre alle ore 9. Ai partecipanti viene richiesto semplicemente di indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica, portando con sé la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo
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Camminare insieme, riscoprire il proprio corpo e, allo stesso tempo, tornare a guardare il territorio con occhi nuovi. È questo lo spirito della Camminata Metabolica, che arriva per la prima volta a Roghudi con un evento dimostrativo gratuito in programma sabato 5 settembre alle ore 9.00.
L'iniziativa è organizzata da Camminata Metabolica e si inserisce nel percorso di attività promosso dal progetto AgorHub, nato per creare occasioni di incontro, partecipazione e benessere all'interno delle comunità locali.
Non una semplice passeggiata, dunque, ma un'esperienza guidata che mette al centro movimento, consapevolezza e socialità. Un'occasione pensata per coinvolgere persone di diverse età e, in particolare, le famiglie e gli abitanti del territorio che vogliono concedersi un momento dedicato al proprio benessere.
Durante l'attività i partecipanti saranno accompagnati attraverso esercizi e tecniche specifiche, lavorando sulla postura, sull'attivazione muscolare, sulla coordinazione e sulla percezione del corpo. Una parte dell'esperienza sarà dedicata anche alla vista periferica e alla capacità di ampliare lo sguardo, lasciando spazio al paesaggio e alla relazione con l'ambiente circostante.
Un territorio da vivere, passo dopo passo
La scelta di Roghudi non è casuale. AgorHub ha fatto del territorio uno spazio da abitare e condividere, portando attività culturali, educative, artistiche e sportive direttamente nei luoghi della comunità.
Anche la Camminata Metabolica diventa così un modo per riscoprire Roghudi attraverso il movimento, trasformando il percorso in un'occasione di incontro tra persone, generazioni e paesaggio.
Il valore dell'iniziativa sta proprio nella sua semplicità: mettersi in movimento insieme può diventare un piccolo gesto capace di generare nuove relazioni, energia e senso di appartenenza.
Un appuntamento aperto alla comunità
L'evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotare la propria presenza attraverso il sito ufficiale di Camminata Metabolica.
Ai partecipanti viene richiesto semplicemente di indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica, portando con sé la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo.
Perché, a volte, per ritrovare energia non serve andare lontano.