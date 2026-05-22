Esperti di osteopatia, ortopedia, ottica e odontotecnica a confronto con gli studenti per approfondire il legame tra equilibrio corporeo, benessere e approccio multidisciplinare alla salute

Si è svolto presso l’Aula Magna del Plesso Fermi del Polo Tecnico Professionale Righi – Boccioni – Fermi l’evento formativo “Il corpo in equilibrio”, dedicato al rapporto tra postura, sistema muscolo-scheletrico, vista e occlusione.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di approfondimento interdisciplinare per studenti e docenti, offrendo un’importante occasione di riflessione sul concetto di equilibrio corporeo e sul valore della prevenzione e dell’educazione alla salute.

Particolare attenzione è stata dedicata all’Osteopatia, disciplina che interpreta il corpo umano come un sistema integrato, nel quale struttura e funzione risultano strettamente correlate.

La sezione osteopatica dell’evento è stata curata dal Prof. Dott. Francesco Manti, Presidente dell’Accademia di Medicina Osteopatica Alessandro IV, dell’A.N.P.O. – Associazione Nazionale Professionisti Osteopati e direttore dell’IRCO – Istituto di Ricerca Clinica Osteopatica.

Nel corso del suo intervento, il Prof. Dott. Manti ha illustrato il ruolo dell’Osteopatia nell’analisi delle disfunzioni posturali, delle compensazioni muscolari e dell’equilibrio funzionale del corpo, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare orientato al benessere globale della persona.

L’incontro ha suscitato vivo interesse tra gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con professionisti dei settori osteopatico, odontotecnico, ortopedico e ottico, approfondendo tematiche legate alla salute, alla postura e alla prevenzione.

L’iniziativa, curata dalla presidente della Commissione Salute e Sport della Consulta Provinciale degli Studenti, Chiara De Stefano, insieme al Presidente della Consulta, Hermès Praticò, e agli altri membri, tra cui Francesco Pio Musarella della classe 5D indirizzo odontotecnico, ha confermato il valore della collaborazione tra scuola e professioni sanitarie, promuovendo percorsi di orientamento e formazione capaci di avvicinare i giovani alle moderne discipline del benessere e della salute integrata.

Tra gli altri relatori intervenuti, insieme alla responsabile orientamento del settore odontotecnico, Prof.ssa Antonella Micalizzi, anche il Dott. Filippo De Stefano, tecnico ortopedico, e il Prof. Giovanni Minniti, settore ottico.

Ad aprire l’evento, oltre al messaggio della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Maria Cama, è stato il saluto istituzionale del Prof. Dott. Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) della provincia di Reggio Calabria.