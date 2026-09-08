«La meritoria operazione, quando ultimata, ridarà dignità e decoro a piazza Don Italo Calabrò e Largo Carlo Verardi. Ma occorrono misure per il mantenimento che abbiamo più volte richiesto»

«Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composto da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei diritti e dei beni comuni del Quartiere, ringrazia – si legge in una nota – l'Amministrazione Comunale per l'avvio de lavori di pulizia straordinaria e rimozione degli ingombranti avviata in data odierna ad Arghillà Nord, che finalmente ridarà vivibilità e salubrità in una delle aree più degradate del Quartiere.

Poiché la meritoria operazione di pulizia straordinaria, quando ultimata, ridarà dignità e decoro a piazza Don Italo Calabrò e Largo Carlo Verardi, chiediamo il contestuale ripristino dei cassonetti stradali nell'area, rimosso senza alcuna stimolazione in primavera, onde consentire ai cittadini di poter conferire correttamente ordinamento i rifiuti solidi urbani, anche al fine di ripristinare la legalità e non esporre i cittadini a sanzioni per abbandono incontrollato di rifiuti, vista l'attuale mancanza assoluta di cassonetti nella suddetta area, auspicando che nel contempo venga utilizzato a pieno il servizio di videosorveglianza in modo da dissuadere ed eventualmente sanzionare il triste fenomeno della cd “transumanza” di soggetti che da fuori quartiere conferiscono rifiuti non domestici di ogni tipo, ivi compresi camion di scarica cantine piene di ingombranti, trasformando illecitamente l'area in discarica, a scapito dell'ambiente e della salubrità dei luoghi, richiesta già formulata e rimasta ad oggi senza risposta.

Lo abbiamo già fatto presente più volte e lo avevamo ribadito anche negli incontri avuti il 28 luglio dal Coordinamento con il Vicesindaco dott.ssa Maria Grazia Arena e il 25 agosto con il Presidente del Consiglio Comunale avv. Federico Milia, il vicepresidente della III Circoscrizione Bruno Germanò e il consigliere delegato Francesco Calabrese, Il Co di Quartiere ha inviato una richiesta al Sindaco, alla Vicesindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Presidente, al vicepresidente e al consigliere delegato della III Circoscrizione nonché al dirigente ambiente, al comandante della Polizia Municipale e ad Ecologia Oggi

Per non vanificare l'ingente tentativo anche finanziario compiuto oggi dall'Amministrazione con l'intenzione di provare a risanare il Quartiere, e rendere più vivibile, non è pensabile che si lascino i luoghi in oggetto privi di cassonetti, in quanto in brevissimo tempo si tornerebbe allo status quo ante, con grave dispendio di risorse e danni per l'ambiente e la salute per i cittadini, vanificando gli sforzi che questa nuova Amministrazione sta compiendo .