Nell’ambito del Maggio dei Libri 2026, per Locri Città che legge, venerdì 23 maggio alle ore 18.30, nella Biblioteca “G. Incorpora” di Palazzo Nieddu, a Locri, si terrà l’incontro “Umano vs Artificiale” che vedrà ospite Domenico Talia, dedicato ai temi dell’intelligenza artificiale, dell’informazione e delle trasformazioni della società contemporanea.

Talia, professore ordinario di Ingegneria Informatica all’Università della Calabria, autore di numerose pubblicazioni scientifiche e saggi divulgativi, oltre che collaboratore di quotidiani e periodici, nel corso dell’incontro approfondirà i temi affrontati in alcuni dei suoi libri, in particolare “Giornalisti robot? L’IA generativa e il futuro dell’informazione” e “L’impero dell’algoritmo. L’intelligenza delle macchine e la forma del futuro”.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e riflessione sul rapporto tra essere umano e tecnologia, sui cambiamenti introdotti dall’intelligenza artificiale nella comunicazione, nel lavoro e nella vita quotidiana, e sulle sfide etiche e culturali del nostro tempo: il “giornalismo postumano”, i cambiamenti nei processi di produzione e diffusione delle notizie, gli scenari aperti dal giornalismo robotico e dall’automazione dell’informazione e, in generale, l’impatto degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale sulla società contemporanea, in un mondo in cui le macchine intelligenti stanno trasformando economia, comunicazione, relazioni sociali e modelli decisionali.

Attraverso un linguaggio divulgativo, Talia con i suoi libri accompagna il lettore dentro la rivoluzione digitale, interrogandosi sul rapporto tra uomo e tecnologia e sulle conseguenze culturali ed etiche di un futuro sempre più guidato dagli algoritmi.

Aprirà la serata l’assessore alla Cultura del Comune di Locri, Domenica Bumbaca, dialogherà con l’autore la giornalista Maria Teresa D’Agostino.