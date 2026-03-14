Studentesse e studenti hanno incontrato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Roberto Placido di Palma, il presidente del Cpo Saveria Cusumano e l'avvocato Anna Bellantoni

La Costituzione entra in classe per promuovere la cittadinanza attiva e formare i cittadini di domani. È questo l’obiettivo del progetto "L'inclusione è legalità: adottiamo gli articoli della Costituzione italiana", promosso dall’istituto comprensivo Carducci – V. Da Feltre di Reggio Calabria nell’ambito di un accordo di rete con l’Istituto Comprensivo Telesio, l’Istituto Comprensivo Lombardo – Radice e l’Istituto Comprensivo Galluppi – Collodi – Alvaro – Scopelliti.

Gli studenti della Scuola secondaria di I grado hanno avuto l’opportunità di approfondire e discutere alcuni articoli della Costituzione italiana attraverso due incontri con rappresentanti delle istituzioni. Nell’aula magna dell’istituto comprensivo Carducci – V. Da Feltre di Reggio Calabria, i ragazzi hanno prima incontrato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Roberto Placido di Palma, e poi il Presidente del Cpo Saveria Cusumano, e l'avvocato Anna Bellantoni.

Al centro degli incontri, i temi della legalità e della cittadinanza, con particolare attenzione ai diritti e ai doveri dei cittadini. Tra gli argomenti che hanno suscitato maggiore interesse e curiosità negli studenti figurano quelli legati al diritto e al dovere al lavoro, alla libertà religiosa e al valore del linguaggio come strumento di rispetto e convivenza civile.

Il confronto si è svolto in forma interattiva, coinvolgendo e appassionando gli studenti grazie a momenti di dialogo e quiz a squadre, che hanno reso l’apprendimento stimolante e partecipato.

«Promuovere la cittadinanza attiva è fondamentale: dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a comprendere il valore dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione affinché possano crescere come cittadini consapevoli, responsabili e rispettosi delle regole della convivenza civile», ha affermato il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Carducci – V. Da Feltre, Sonia Barberi, evidenziando l’importanza di occasioni di incontro e dialogo diretto tra scuola e istituzioni.