L'stituto comprensivo Sant'Eufemia - Sinopoli - Melicuccà avrà il piacere e l'onore di essere rappresentato da Antonino Penna della classe 5° D della scuola Primaria di Sinopoli nella finale nazionale dei Campionati Junior di Giochi Matematici, che si terrà il 23 maggio presso l'università Bicocca di Milano.

L'alunno ha acquisito questo risultato grazie alla prima posizione nella semifinale con un ottima prestazione (7 quesiti svolti correttamente su 8 ed un punteggio di 57). La scuola diffonde cultura tra bambini e ragazzi per dar loro la possibilità di crescere in maniera serena e proficua, infatti l'istituto comprensivo nello specifico promuove progetti di alto valore didattco per diffondere il sapere e per far crescere l'intera comunità.

I complimenti della dirigente Francesca Barbaro, del referente prof. Francesco Luppino e delle docenti ad Antonino e a tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto "Logica e Matematica".