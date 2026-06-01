Una delegazione di venticinqueaprile sarà presente all’iniziativa sull’80° Anniversario della Repubblica programmato per martedì 2 Giugno 2026 dal Comune di Campo Calabro, in collegamento con la Piazza del Quirinale.
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Tutte le Istituzioni, tutti i Sindaci non possono non organizzare iniziative per festeggiare il 2 Giugno 1946, giorno di nascita della nostra Democrazia e della nostra Repubblica.
Domani, 80° anniversario della Repubblica, in tutta Italia, e particolarmente a Roma per iniziativa del Quirinale, sono programmate iniziative per la Festa della Repubblica.
Ampa venticinqueaprile apprezza le iniziative mirate a coinvolgere i cittadini ed in particolare i giovani che non sempre hanno piena consapevolezza delle origini storico-politiche della Repubblica Italiana.
Ampa venticinqueaprile ringrazia i Dirigenti scolastici che hanno accolto il programma di iniziative (“Nascita di una Democrazia, Dall’Antifascismo alla Costituzione”), mirato a raccontare agli alunni delle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado la nascita della nostra Repubblica e della Costituzione.
Una delegazione di venticinqueaprile sarà presente all’iniziativa sull’80° Anniversario della Repubblica programmato per martedì 2 Giugno 2026 dal Comune di Campo Calabro, in collegamento con la Piazza del Quirinale.