Il funzionario pubblico e giornalista guiderà il rilancio del presidio culturale con un progetto dedicato a lettura, digitalizzazione, produzione culturale e valorizzazione del territorio

Con apposito decreto firmato dal Sindaco avv. Ettore Tigani lo scorso 5 agosto, il dott. Antonino Raso è stato nominato Direttore della Biblioteca comunale di Terranova Sappo Minulio, assumendo la responsabilità della guida del presidio culturale e dell'avvio di una nuova fase di sviluppo delle politiche per la lettura, la promozione del libro e la divulgazione culturale sul territorio.

«La nomina – è stato spiegato dal Primo Cittadino terranovese - si inserisce nella volontà di rafforzare il ruolo della Biblioteca quale luogo aperto alla comunità, spazio di conoscenza, confronto e partecipazione, capace di dialogare con le istituzioni scolastiche, le associazioni, il mondo culturale e le realtà territoriali».

Una sfida importante, affrontata nella consapevolezza delle difficoltà che accompagnano ogni percorso di rilancio e valorizzazione di un presidio culturale, specialmente in piccoli centri di area interna. A partire proprio dalle criticità, l’obiettivo è quello di costruire, passo dopo passo, nuove opportunità di accesso alla cultura e alla lettura, facendo della Biblioteca un punto di riferimento sempre più dinamico per la comunità di Terranova Sappo Minulio. Nel segno della piena accessibilità, della digitalizzazione e del dialogo con le istanze di ripartenza del territorio.

Il dott. Antonino Raso, funzionario pubblico, giornalista pubblicista ed esperto in comunicazione, vanta una consolidata esperienza nella progettazione e nella gestione di iniziative connesse alla valorizzazione culturale e turistica dei territori. Nel corso della sua attività professionale ha redatto numerosi progetti finalizzati all'implementazione di servizi culturali e turistici. Significativa, inoltre, la collaborazione nel progetto Taurianova Capitale Italiana del Libro.

Questa la prospettiva: considerare il libro e la lettura non soltanto come strumenti di formazione individuale, ma come leve per rafforzare l'identità della comunità, favorire la partecipazione e valorizzare il patrimonio culturale e umano di Terranova Sappo Minulio.

«Una biblioteca – ha affermato il Sindaco avv. Ettore Tigani - può diventare molto più di un luogo nel quale conservare e consultare libri: può essere uno spazio vivo, aperto alla comunità, capace di generare relazioni, conoscenza e nuove opportunità culturali. L'obiettivo, d’ora in poi, sarà quello di lavorare con il territorio e per il territorio, costruendo progressivamente un programma di iniziative e servizi che possa coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini. Rivolgo un augurio di buon lavoro al dott. Antonino Raso e, contestualmente, intendo ringraziare il Comune di Cittanova che ha inteso autorizzare un suo dipendente a svolgere tale importante e preziosa attività».

Il dott. Antonino Raso, preso atto del Decreto di nomina nel quadro di un Avviso Pubblico per i Volontari Civici, ha provveduto a protocollare un documento contenente le linee guida per lo sviluppo del progetto socioculturale dedicato alla Biblioteca comunale di Terranova Sappo Minulio. Tra i punti più importanti del piano, anche la specializzazione dei contenuti, la digitalizzazione, l’avvio di attività tese alla produzione culturale, sostegno alle politiche di promozione e valorizzazione del territorio.



