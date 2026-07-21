Prosegue l’Aspromonte Sax Fest, il festival e campus di alta formazione saxofonistica che da quattro giorni anima il cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, coniugando formazione musicale, valorizzazione del territorio e spettacolo.



Il concerto, andato in scena ieri sera nello splendido belvedere di Piminoro, ha regalato al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente, in cui le note dei sassofoni si sono fuse con la straordinaria cornice naturale dell’Aspromonte.

Ad esibirsi sono stati il Diafora Quartet e il Regium Sax Quartet, protagonisti di una performance che ha conquistato gli spettatori con tecnica, eleganza e grande sensibilità interpretativa.



L’appuntamento ha rappresentato uno dei momenti centrali del festival, che ha coinvolto musicisti e studenti in un campus residenziale di quattro giorni ospitato a Zervò. Un percorso di alta formazione scandito da lezioni individuali con i maestri Isabella Fabbri, Massimiliano Girardi e Alessandro Trianni, lezioni di ensemble coordinate dal maestro Stefano Calderone ed escursioni naturalistiche, in un contesto capace di favorire studio, confronto e crescita artistica.



Ad arricchire ulteriormente la serata è stata l’estemporanea di pittura degli artisti Antonio Bruzzano e Francesca Sorace, che hanno trasformato su tela le emozioni suscitate dalla musica, regalando al pubblico momenti di grande suggestione.



Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori per la riuscita dell’iniziativa, che ha saputo valorizzare il patrimonio naturalistico dell’Aspromonte attraverso un progetto culturale di alto livello.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al sindaco Giuseppe Morizzi e all’Amministrazione comunale per il patrocinio e il costante supporto, a don Benedetto Rustico per l’ospitalità presso il Rifugio Du Bati, agli Amici di Zervò, all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, oltre che a Pino Scalzo e Cesare Reitano per il prezioso contributo offerto alla realizzazione dell’evento.



Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Giuseppe Morizzi, che si è complimentato con gli organizzatori per un’iniziativa capace di coniugare eccellenza musicale e valorizzazione del territorio nella suggestiva cornice nel cuore dell’Aspromonte. Morizzi ha auspicato che questo sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti di questo livello, sottolineando inoltre come la disponibilità del commissario dell’Ente Parco, l’architetto Carullo, e dell’ingegnere Scalea sia stata determinante per la riuscita del progetto, dimostrando una concreta vicinanza non solo al Comune di Oppido ma anche per tutta la comunità.

Un plauso speciale è stato infine rivolto al maestro Stefano Calderone, direttore artistico dell’Associazione Musicale Valle delle Saline, per l’impegno, la passione e la professionalità con cui continua a promuovere iniziative culturali di alto livello, capaci di arricchire il territorio e offrire nuove opportunità ai giovani musicisti.

La serata si è conclusa con un momento di convivialità al Rifugio Du Bati, suggellando un’esperienza che ha unito musica, arte e natura in un’atmosfera di autentica condivisione.



L’Aspromonte Sax Fest si concluderà questa sera con l’ultimo appuntamento in programma in piazza Salvatore Albano, dove saranno protagonisti la maestra Isabella Fabbri e l’Ensemble di Sassofoni diretto dal maestro Stefano Calderone, per il gran finale di una manifestazione che ha già dimostrato di poter diventare un importante punto di riferimento per la formazione musicale e la promozione culturale dell’intero territorio aspromontano.