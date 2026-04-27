La Città metropolitana di Reggio Calabria è al lavoro per assicurare la continuità del servizio degli assistenti educativi nelle scuole del territorio. Ad annunciarlo è il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, che ha confermato l’avvio di una nuova variazione di bilancio finalizzata a reperire le risorse necessarie.

«Siamo impegnati per approntare l’ennesima variazione di bilancio per garantire adeguata copertura finanziaria relativamente agli assistenti educativi, impiegati negli istituti scolastici dell’area metropolitana», ha dichiarato Versace, evidenziando come l’obiettivo sia quello di assicurare «la necessaria tranquillità» agli operatori del settore.

Il riferimento è anche alle recenti circolari inviate dal settore Istruzione della Città metropolitana ai dirigenti scolastici, chiamati a effettuare le valutazioni sulle ore da erogare. Un passaggio che si inserisce nel più ampio lavoro di programmazione delle risorse.

«Per quanto di nostra competenza – ha aggiunto – non ci siamo mai tirati indietro. La nostra azione è sempre stata protesa a tutelare e garantire il servizio ai nostri studenti e quindi alle loro famiglie».

Il sindaco metropolitano ha ribadito la centralità del comparto scuola nelle politiche dell’ente: «Siamo sempre stati collaborativi e impegnati per dare il meglio ai nostri giovani e a chi lavora in questo ambito, ritenendo la formazione scolastica altamente prioritaria come missione di una pubblica amministrazione».

In chiusura, Versace ha assicurato che saranno attivati tutti i passaggi necessari per individuare ulteriori risorse: «Sarà fatto ogni passaggio utile per attivare le procedure per trovare nuove risorse, come sempre fatto anche nel passato per le nostre competenze istituzionali».