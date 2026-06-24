Domenica 28 giugno, a partire dalle ore 21, la struttura ideata dalla scultrice Mariella Costa ospiterà «Asteroid Day – Asteroidi: rotta verso la Terra», iniziativa inserita nelle celebrazioni dell'International Asteroid Day, la ricorrenza mondiale promossa per accrescere la conoscenza degli asteroidi e dei sistemi di monitoraggio dei corpi celesti potenzialmente pericolosi per il pianeta.

L'incontro sarà curato dall'astrofilo Bruno Monteleone dell'osservatorio astronomico «La Macchina del Tempo – M24» di Ardore, che guiderà il pubblico in un viaggio tra scienza e osservazione del cielo, approfondendo origine, caratteristiche e traiettorie degli asteroidi, oltre ai programmi internazionali di sorveglianza e difesa planetaria.

Attraverso immagini, schede e materiali multimediali proiettati su grande schermo, i partecipanti potranno conoscere più da vicino uno dei temi più attuali dell'astronomia moderna, distinguendo i dati scientifici dalle numerose narrazioni e false credenze che spesso accompagnano questi fenomeni.

La serata si aprirà con i saluti della padrona di casa Mariella Costa e dell'assessora alla Cultura del Comune di Roccella Ionica, Rossella Scherl.

L'appuntamento si svolgerà in contemporanea con numerose iniziative organizzate in tutto il mondo per celebrare l'Asteroid Day, confermando il Parco degli Dei come uno dei luoghi più originali della Locride per eventi che intrecciano arte, cultura e divulgazione scientifica.