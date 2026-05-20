Ad accogliere società, staff tecnico e atleti sono stati il sindaco facente funzioni e il consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella

La sala consiliare di Palazzo San Giorgio ha ospitato la premiazione della Domotek, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la promozione in A2. Ad accogliere società, staff tecnico e atleti sono stati il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, e il consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella.

«In questi anni – ha detto Battaglia - la Domotek ha seguito e rappresentato lo sport reggino nel migliore dei modi. Il vostro obiettivo non è stato soltanto quello del risultato sportivo, ma quello di affermare l’immagine della città sulla ribalta nazionale contribuendo a far affermare il brand Reggio Calabria, una città che viene guardata sempre più come destinazione positiva anche grazie ai successi sportivi. Sta crescendo qualcosa di significativo attorno alla città e al PalaCalafiore, struttura riqualificata e capace di adattarsi a diverse discipline che sta diventando un punto di riferimento per tutto il Sud. Grazie per questo traguardo sportivo e per il contributo che date alla crescita della città».

«Nel senato della città abbiamo voluto rendere omaggio a questa squadra, dimostrando che con passione, sacrificio e programmazione si possono raggiungere risultati straordinari – ha aggiunto Latella - Siete un esempio per tutte le altre realtà sportive del territorio. La cosa più bella è essere riusciti a riportare tanto pubblico al PalaCalafiore, oggi finalmente valorizzato anche per eventi di livello internazionale. Troverete sempre l’Amministrazione comunale al vostro fianco».

Emozionato anche l’allenatore Antonio Polimeni, che ha ripercorso le tappe della stagione: «È stato un percorso fantastico per la storia di Reggio Calabria. Dopo la vittoria della Coppa Italia abbiamo dovuto subito resettare tutto per continuare a inseguire altri obiettivi, come la Supercoppa. La promozione in A2 davanti a 7mila persone al palazzetto è stata la vittoria più grande. Reggio Calabria in Serie A3 ha dimostrato di poter dare emozioni uniche, come poche città al mondo».

Il tecnico ha poi concluso: «Abbiamo avuto una mentalità vincente per tutta la stagione e porto con orgoglio il fatto che la squadra non abbia mai subito due sconfitte consecutive. Questi ragazzi sono entrati nella storia sportiva della città».